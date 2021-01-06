Винькеле об отказе от дополнительных доз Pfizer: "Это ложь. Такая же белая, как волосы господина Кариньша"

Винькеле призналась, что была удивлена ​​выступлением, во время которого в ее адрес было высказано недоверие, поскольку, по ее мнению, это не было коллегиальным решением. "Господин Кариньш использовал свою традиционную тактику не говорить о трудных решениях напрямую", - критикует она премьер-министра.

На вопрос об ошибках, допущенных во время пребывания на посту министра, Винькеле пояснила, что наибольшие трудности вызвали "кардинальные разногласия" с главой правительства.

Она подчеркнула, что с первого дня пандемии она была убеждена, что кризис в области здравоохранения тесно связан с социально-экономическими факторами. "Коллеги, специалисты, официальные лица и эксперты Министерства здравоохранения уже с середины лета подчеркивали, что осенью эпидемиологические ограничения будут эффективны только в том случае, если будут объединены с адекватными системами поддержки и решениями.

По неизвестным мне обстоятельствам

[правительству] было легче сосредоточиться на проблемах со здоровьем, пренебрегая адекватной и своевременной системой поддержки. 7

У меня нет критики в адрес Министерства экономики, которое подготовило эти предложения, но оно столкнулось с сопротивлением в области доступности финансирования и понимания того, нужно ли вообще помогать людям в этой ситуации", - сказал Винькеле.

Она избежала прямой оценки того, были ли сделаны стратегические ошибки в секторе здравоохранения, которые станут заметны после окончания кризиса: "Я действовала в рамках информации, ресурсов и сил, имеющихся в моем распоряжении".

Между Винькеле и Кариньшем были разногласия и на тему обязательного ношения масок весной. Она сказала, что у нее нет мнения о масках, так как она полагалась на советы экспертов по этому вопросу.

"Если профессор [Уга] Думпис и уважаемый эксперт Юрий Перевощиков неоднократно заявляли, что ношение масок в условиях низкой распространенности вируса довольно нежелательно, потому что может способствовать деградации этого важного момента - это не мнение Винькеле - это мнение экспертов. Если премьер-министру это не нравится, то это классическая ситуация, когда убивают посыльного", - сказала министр.

У Кариньша по этому вопросу было четкое видение, основанное на личном опыте.

"Я получила такое образование, в котором подобный подход, воплощающий советы экспертов в политику партии или воспринимающийся в контексте своих опасений, считается непрофессиональным и неприемлемым. 7

У двери Министерства здравоохранения должна быть надпись, что здесь заканчивается политика партии, а внутри принимаются решения, основанные на доказательствах и науке".

Она также не согласилась с обвинениями в том, что Министерство здравоохранения не разработало план вакцинации достаточно быстро и детально, поскольку текущая стратегия была даже более подробной, чем в Эстонии и Германии, которые премьер-министр привел в качестве примера во время переговоров. Она добавила, что утверждения о том, что плана не существует, были восприняты людьми, которые над ним работали, как серьезное оскорбление.

Она признала, что последнее обновление плана вакцинации было сделано в понедельник поздно вечером, поскольку ожидались новости от Европейского агентства по лекарственным средствам: "Вечером мы только получили информацию о том, что одна из вакцин - Modern - еще не зарегистрирована.

Иллюзия о плане [вакцинации], который был принят на постоянной основе, например, 1 декабря, нереалистичен, потому что он содержит множество переменных - поставки и вакцины, доступные в Европейском Союзе". 7

Наиболее остро Винькеле отреагировала на заявление Кариньша о том, что Министерство здравоохранения отказалось от дополнительных доз вакцины Pfizer. На пресс-конференции во вторник, премьер-министр заявил, что "в правительстве уже неделю назад узнали, что где-то в Министерстве здравоохранения был отказ от дополнительных доз Pfizer. У нас была возможность подать заявку, но мы были вынуждены изменить это решение".

Министр подчеркнула, что

ни Минздрав, ни Государственное агентство лекарств ни от чего не отказывались: "Это ложь. Белая ложь - такая же белая, как волосы господина Кариньша". 7

По словам Винкеле, когда была получена информация о возможности дополнительных поставок доз вакцины Pfizer, этот вопрос обсуждался с министрами здравоохранения других стран Балтии, чтобы понять, на какую дополнительную дозу вакцины подавать заявку. Решение нужно было отправить производителям до полуночи, и это было сделано.

"Решение нужно было утвердить в Кабинете министров не потому, что министерство здравоохранения от чего-то отказалось, а наоборот - подало заявку на поставку дополнительных доз вакцины, и нам нужно было подтверждение Кабинета министров, что правительство выделит финансирование", - пояснила министр.