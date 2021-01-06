Видео ⟩ В Дании детский канал запустил мультик про мужчину с "самым длинным пенисом"

Главный герой мультфильма по имени Джон всячески помогает людям: например, использует свой пенис как пропеллер, с помощью которого летает и тушит пожары, достает им что-то из воды, отгоняет льва и даже помогает соседу поднять датский флаг на должную высоту. Однако иногда пенис начинает жить своей жизнью и хулиганить: например, однажды он украл сосиски с завода, а в другой раз - мороженое у ребенка.

Слова вступительной песни мультфильма гласят, что у Джона колоссальной длины половой орган, с которым он "ничего не может поделать". 1

На странице телеканала в Facebook была начата дискуссия касательно приемлемости мультфильма для его целевой аудитории (детей от четырех до восьми лет). Некоторые люди обвиняют авторов в пропаганде педофилии или просто требуют удалить мультфильм. Но стоит отметить, что нашлись у проекта и сторонники.