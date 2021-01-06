Ср, 6.01.2021
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  • В Дании детский канал запустил мультик про мужчину с "самым длинным пенисом"
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Видео ⟩ В Дании детский канал запустил мультик про мужчину с "самым длинным пенисом"

ФОТО: скриншот с youtube.com

На детском государственном канале в Дании DR Ramasjang был показан мультфильм John Dillerman про супергероя с самым длинным в мире пенисом (он представлен в виде полосатой змейки). Как мультфильм восприняли дети и родители? Рассказываем! 

Главный герой мультфильма по имени Джон всячески помогает людям: например, использует свой пенис как пропеллер, с помощью которого летает и тушит пожары, достает им что-то из воды, отгоняет льва и даже помогает соседу поднять датский флаг на должную высоту. Однако иногда пенис начинает жить своей жизнью и хулиганить: например, однажды он украл сосиски с завода, а в другой раз - мороженое у ребенка. 

Слова вступительной песни мультфильма гласят, что у Джона колоссальной длины половой орган, с которым он "ничего не может поделать". 

На странице телеканала в Facebook была начата дискуссия касательно приемлемости мультфильма для его целевой аудитории (детей от четырех до восьми лет). Некоторые люди обвиняют авторов в пропаганде педофилии или просто требуют удалить мультфильм. Но стоит отметить, что нашлись у проекта и сторонники.

Точку в споре поставил руководитель канала Мортен Хансен. Он заявил, что эфир с Джоном продолжится. Он также отметил бессмысленность жалоб в датскую комиссию по сексуальному образованию, так как их эксперты и являются соавторами мультфильма. Всего сделано 14 серий, первую из них посмотрело 86 тысяч детей. И, согласно сказанному Хансеном, все "остались довольны".

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