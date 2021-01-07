В модной индустрии активно обсуждается скандал, возникший в конце 2020-го. В его центре - дизайнер Александр Вэнг. Модельера обвиняют в сексуальном насилии и домогательствах. Рассказываем, что известно о скандале на данный момент.

Кто такой Александр Вэнг?

Александр Вэнг - американский дизайнер тайваньского происхождения, родился 26 декабря 1983 года в Сан-Франциско. Он - основатель модного дома Alexander Wang.

Что еще? Славу Вэнгу принесла линия кашемировых унисекс-свитеров.

Вэнг создавал коллекции для Uniqlo, сотрудничал с Gap, H&M, Adidas Originals и даже Starbucks.

В декабре 2012 года Вэнга назначили креативным директором Balenciaga. В 2015 году Вэнг покинул этот пост.

Секс-скандал: что случилось?

В конце декабря аккаунт Shit Model Management, публикующий истории из жизни моделей и закулисья модной индустрии, поделился рассказами нескольких мужчин-моделей и трансгендерных персон, которые обвинили дизайнера в сексуальных домогательствах. Спустя время анонимный аккаунт Diet Prada также опубликовал другие схожие истории.

Несколько историй были от анонимов, в свою очередь, модель Оуэн Муни выступил открыто и описал инцидент, который случился с ним в 2017 году: Вэнг трогал его в паховой области без его согласия. Муни принял решение рассказать публично ою этом инциденте после того, как ему стало известно, что его случай - не первый.

Другие также рассказывают о нежелательных прикосновениях, обнажении гениталий со стороны Вэнга и даже принуждении к сексуальным действиям. Согласно словам некоторых обвинителей, Вэнг подсыпал им в напитки наркотики, чтобы они не сопротивлялись. Все происходило в разное время на протяжении многих лет. В частности, упоминаются 2014-2015 годы.

Что ответил Вэнг?

Сам модельер опровергает все обвинения в сексуальных домогательствах.

"В течение последних нескольких дней я подвергался необоснованным и гротескно ложным обвинениям. Эти утверждения были неправомерно преувеличены с помощью аккаунтов в социальных сетях, печально известных размещением клеветнических материалов из нераскрытых и / или анонимных источников без доказательств и фактчекинга",

- заявлял Вэнг.

Дизайнер также заявил: "Ложь обо мне, поданная как правда, выводит меня из себя. Я никогда не вел себя так отвратительно и никогда не буду. Я намерен разобраться в этом деле и привлечь к ответственности тех, кто делает и распространяет подобные заявления в Интернете".

Спустя время Вэнг ответил и в Instagram, чтобы "воспользоваться возможностью связаться с людьми напрямую".

"Эти безосновательные обвинения были выдвинуты в соцсетях сайтами, которые неоднократно выступали с отъявленным игнорированием важности доказательств и фактчекинга",

- написал дизайнер.