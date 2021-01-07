В Лиепае заболевание одного ребенка Covid-19 отправило на карантин 53 человека
После заболевания одного ребенка Covid-19 в лиепайском детском саду "Старкис" в карантине находятся 53 человека, сообщает агентство LETA.
После заболевания одного ребенка Covid-19 в лиепайском детском саду "Старкис" в карантине находятся 53 человека, сообщает агентство LETA.
В связи с заболеванием в "Старкис" с сегодняшнего дня в карантине находится 47 детей из двух групп детсада, четыре учительницы и два помощника учителя.
В целом в Лиепае не считая этого случая в разных дошкольных учреждениях в карантине находятся четыре педагога, один помощник педагога и три ребенка, положительный тест на Covid-19 сдал и один из технических работников.
До 11 января закрыт и лиепайский детсад "Дзинтариньш", где перед Рождеством Covid-19 заболели 11 работников. 9 января в "Дзинатриньше" была проведена дезинфекция поверхностей.
Как свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний, за последние две недели Covid-19 в Лиепае заболели 252 человека.