Чт, 7.01.2021
Велась дискуссия о введении ограничений каждый день, 24 часа в сутки, но было признано, что люди по-прежнему должны ходить на работу, и производственные процессы не должны прерываться. Эвика Силиня, секретарь Кришьяниса Кариньша
Эвика Силиня, секретарь Кришьяниса Кариньша
1 мин для прочтения

НКП также поддерживает выдвижение Павлютса на должность главы Минздрава

Даниэль Павлютс

ФОТО: Ieva Ābele, Saeima

Новая консервативная партия (НКП) поддерживает выдвижение депутата Сейма Даниэля Павлютса ("Для развития/За!") на должность министра здравоохранения, сообщил агентству LETA член правления НКП Кришьянис Фелдманс.

Поддержку кандидатуре Павлютса выразили также "Новое Единство" и Национальное объединение.

Фелдманс подчеркнул, что сейчас крайне важны быстрые, решительные действия, поэтому НКП готова уже в ближайшее время проголосовать за кандидатуру нового министра здравоохранения.

"Наше мнение о Павлютсе положительное. Отрасль в такой ситуации нельзя оставлять без министра",

- сказал депутат.

По мнению Фелдманса, первое, что следует сделать Павлютсу, - побороть "отставание в процессе вакцинации", потому что в Латвии на сегодняшний день намного меньше вакцинированных жителей, чем в соседних странах.

"Для нас было бы очень важно не только догнать, но и опередить соседние страны в прогрессе вакцинации, потому что это в некоторой степени соревнование, поскольку первая страна, оправившаяся от кризиса, получит определенное преимущество и национальную конкурентоспособность", - подчеркнул Фелдманс.

Последние новости

НАВЕРХ
Back