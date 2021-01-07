НКП также поддерживает выдвижение Павлютса на должность главы Минздрава

Поддержку кандидатуре Павлютса выразили также "Новое Единство" и Национальное объединение.

Фелдманс подчеркнул, что сейчас крайне важны быстрые, решительные действия, поэтому НКП готова уже в ближайшее время проголосовать за кандидатуру нового министра здравоохранения.

"Наше мнение о Павлютсе положительное. Отрасль в такой ситуации нельзя оставлять без министра",

- сказал депутат.

По мнению Фелдманса, первое, что следует сделать Павлютсу, - побороть "отставание в процессе вакцинации", потому что в Латвии на сегодняшний день намного меньше вакцинированных жителей, чем в соседних странах.