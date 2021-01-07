Павлютс получил поддержку коалиции для назначения на пост министра

Фракция объединения "Для развития/За!" в Сейме сегодня утром поддерживала решение входящей в его состав партии "Движение "За!"" о выдвижении Павлютса на должность министра здравоохранения.

Лидер объединения партий "Новое Единство" Арвилс Ашераденс высоко оценил то, что объединение партий "Для развития/За!" выдвинуло на эту должность "самого мощного или одного из самых мощных" своих представителей. По его мнению, это говорит о серьезном отношении "Для развития/За!" к сложившейся ситуации.

Лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс также подчеркнул, что может сказать о Павлютсе только хорошее и не видит причин не назначить его на пост министра здравоохранения.

Павлютса поддержит и партия KPV LV. Заместитель председателя парламентской фракции KPV LV Эрик Пуценс заявил агентству LETA, что "Для развития/За!" имеет право выдвинуть своего кандидата и она должна взять на себя всю ответственность за это решение.

Член правления Новой консервативной партии (НКП) Кришьянис Фелдманс подчеркнул, что сейчас крайне важны быстрые, решительные действия, поэтому НКП готова уже в ближайшее время проголосовать за кандидатуру нового министра здравоохранения.

"Наше мнение о Павлютсе положительное. Отрасль в такой ситуации нельзя оставлять без министра", - сказал депутат.

По мнению Фелдманса, первое, что следует сделать Павлютсу, - побороть "отставание в процессе вакцинации", потому что в Латвии на сегодняшний день намного меньше вакцинированных жителей, чем в соседних странах.

"Для нас было бы очень важно не только догнать, но и опередить соседние страны в прогрессе вакцинации, потому что это в некоторой степени соревнование, поскольку первая страна, оправившаяся от кризиса, получит определенное преимущество и национальную конкурентоспособность", - заявил Фелдманс.

Кариньш поддерживает выдвижение Павлютса

Премьер-министр Кришьянис Кариньш поддерживает выдвижение представителя объединения партий "Для развития/За!" Даниэля Павлютса на должность министра здравоохранения, сообщил премьер в четверг на заседании правительства.

Кариньш положительно охарактеризовал встречу с Павлютсом, которая прошла сегодня утром.