Пт, 8.01.2021
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Даниэль Павлютс, новый министр здравоохранения
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Ультраправые и борцы с закулисой: кто громил Капитолий во время утверждения победы Байдена

ФОТО: Getty Images

ФБР и журналисты продолжают поиск протестующих, ворвавшихся в здание Капитолия. Но уже очевидна связь некоторых из них с ультраправыми и адептами теории заговора QAnon.

По меньшей мере четыре человека погибли в результате беспорядков в столице США в среду, когда толпа сторонников уходящего президента Дональда Трампа ворвалась в здание Капитолия в надежде сорвать утверждение победы демократа Джо Байдена на выборах в ноябре.

В связи с беспорядками были арестованы как минимум 68 человек, однако поиск виновных продолжается. ФБР обратилась к гражданам за помощью, а журналисты-расследователи - в том числе Bellingcat - анализируют фото, видео и прямые трансляции, которые вели сами протестующие в соцсетях.

Судя по первоначальным данным, очевидна связь беспорядков с маргинальными течениями в рядах сторонников Трампа - в их числе ультраправые активисты, неонацисты и адепты теории заговора QAnon.

Антисемиты и влогеры

Сторонник Трампа с флагом Конфедерации в здании Капитолия

EPA

 

На кадрах протестующих перед Капитолием и внутри здания журналисты и исследователи опознали участников целого ряда националистических и ультраправых группировок, популярных в соцсетях. Многие из них принесли свою символику.

Так, один из ворвавшихся в здание сторонников Трампа нес флаг Конфедерации, который в США сейчас многие считают символом расизма.

Другой пришел в толстовке с надписью "Camp Auschwitz" ("лагерь Освенцим") на груди и Staff ("персонал") на спине - отсылка к концлагерю, в котором нацисты убили больше миллиона евреев.

В кресле спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси сфотографировался житель Арканзаса по имени Ричард Барнетт. Газета Washington Post нашла его аккаунты в соцсетях - оказалось, что он называет сам себя "белым националистом", фотографируется с огнестрельным оружием и распространяет теории заговора про коронавирус.

Ричард Барнетт сидит в кресле спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси

EPA

 

Селфи с сигаретой в зубах в здании Капитолия сделал и представитель Proud Boys ("Гордых парней") - ультраправой группировки, которая борется с иммигрантами, левыми активистами и поддерживает Трампа. На этом фото он - справа.

Селфи правых активистов в здании Капитолия

BBC

 

Двое "гордых парней" были осуждены за нападения на активистов антифа в Нью-Йорке, а ее лидеру накануне 6 января был запрещен въезд в Вашингтон.

"Фейсбук", "Инстаграм", "Твиттер" и YouTube удаляют аккаунты членов этих группировок, и они чаще всего общаются на альтернативных форумах и соцсетях, которые не модерируют контент.

Исследователи Bellingcat в преддверии митинга в среду изучали посты на этих форумах - и обнаружили нацистскую символику и призывы к насилию. "Ночью мы станем свидетелями ужасного уличного насилия", - предупреждал автор Bellingcat.

Прямую трансляцию из здания американского парламента вел и популярный в соцсетях сторонник Трампа и ультраправый блогер Тим Джионет, известный под псевдонимом Baked Alaska "Печеная Аляска".

Его трансляцию смотрели больше 16 тыс. человек - и в комментариях предлагали повесить всех членов Конгресса.

YouTube удалил его канал в прошлом году за видео, на которых он заходил в помещения без маски, вопреки правилам, и отказывался слушаться сотрудников - и получил за это пожертвования от своих фанатов.

Сейчас он ведет стримы на нишевой игровой платформе, где пожертвования можно переводить в биткоинах.

Адепты QAnon

Шаман QAnon стал одним из лиц беспорядков

Getty Images

 

Одним из заметных участников нападения на Капитолий стал человек в гриме, шлемами с рогами и в мехах на голое тело.

В нем узнали Джейка Анджели, который называет себя шаманом QAnon, теории заговора о мировой закулисе педофилов-сатанистов. Он был не единственным - у многих протестующих была замечена символика "Q".

Человек в футболке с символом движения был в первых рядах толпы, ворвавшейся в Капитолий.

Эта теория заговора тесно связана с поддержкой Трампа: ее адепты верят, что президент противостоит звездам и чиновникам, которые контролируют Голливуд и Вашингтон, торгуют детьми и хотят разрушить США.

2020 год стал крайне успешным для сторонников этой конспирологической теории: ее адепт из штата Джорджия Мэрджори Тэйлор Грин была избрана в Конгресс США, и она далеко не единственный член Республиканской партии, заигрывающий с идеями учения. Кроме того, она пошла на экспорт: митинги ее сторонников в прошлом году состоялись в Лондоне и Берлине.

Ветеран ВВС и адепт QAnon

Судя по аккаунту в "Твиттере", в теорию о сатанистах-педофилах верила и 35-летняя Эшли Бэббитт, убитая прошлым вечером в Капитолии.

Twitter/Ashli Babbitt

На опубликованной в соцсетях видеозаписи из Капитолия женщина, которую исследователи идентифицируют как Бэббитт, вместе с другими сторонниками Трампа пытается прорваться через запертую дверь. Полицейский держит группу протестующих на прицеле пистолета. Затем женщина пытается забраться на карниз возле двери, и в этот момент раздается выстрел. Женщина падает.

Полиция Капитолия утверждает, что офицер выстрелил из служебного оружия в группу протестующих, которая прорывалась в зал Палаты представителей, где скрывались от толпы члены конгресса.

Бэббитт была госпитализирована с огнестрельным ранением и вскоре скончалась. Стрелявший в нее полицейский временно отстранен от исполнения обязанностей, его имя не называется.

Свекровь женщины рассказала, что семья узнала о ее смерти из новостей - никто из официальных лиц не предупредил их.

Бэббит - ветеран ВВС США. По словам бывшего мужа, она служила в Афганистане, Ираке, Кувейте и Катаре. Недавно она вышла замуж во второй раз за Аарона Бэббитта. Вместе они работали в компании по обслуживанию бассейнов.

"Нас ничто не остановит. Они могут попытаться, но идет гроза, и она разразится над Вашингтоном меньше, чем через 24 часа", - написала она накануне событий среды.

Бэббитт называла себя либертарианкой и патриотом и активно выступала в соцсетях в поддержку Трампа, в том числе повторяя его ложные утверждения о масштабных нарушениях на выборах.

Бэббитт (справа) в футболке с символикой QAnon

Twitter/Ashli Babbitt

 

"Ее можно было любить или ненавидеть - такой уж у нее был характер, - сказал ее бывший муж в интервью общественной радиостанции NPR. - Она не стеснялась этого... Она гордилась этим - как гордилась своей страной и тем, что она - американка".

В сентябре Бэббитт опубликовала фотографию с лодочного парада в поддержку Трампа в Сан-Диего, Калифорнии, где она жила. На снимке она запечатлена в футболке с символикой QAnon.

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