Ультраправые и борцы с закулисой: кто громил Капитолий во время утверждения победы Байдена

ФБР и журналисты продолжают поиск протестующих, ворвавшихся в здание Капитолия. Но уже очевидна связь некоторых из них с ультраправыми и адептами теории заговора QAnon.
По меньшей мере четыре человека погибли в результате беспорядков в столице США в среду, когда толпа сторонников уходящего президента Дональда Трампа ворвалась в здание Капитолия в надежде сорвать утверждение победы демократа Джо Байдена на выборах в ноябре.
Судя по первоначальным данным, очевидна связь беспорядков с маргинальными течениями в рядах сторонников Трампа - в их числе ультраправые активисты, неонацисты и адепты теории заговора QAnon.
Антисемиты и влогеры
На кадрах протестующих перед Капитолием и внутри здания журналисты и исследователи опознали участников целого ряда националистических и ультраправых группировок, популярных в соцсетях. Многие из них принесли свою символику.
Так, один из ворвавшихся в здание сторонников Трампа нес флаг Конфедерации, который в США сейчас многие считают символом расизма.
Другой пришел в толстовке с надписью "Camp Auschwitz" ("лагерь Освенцим") на груди и Staff ("персонал") на спине - отсылка к концлагерю, в котором нацисты убили больше миллиона евреев.
В кресле спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси сфотографировался житель Арканзаса по имени Ричард Барнетт. Газета Washington Post нашла его аккаунты в соцсетях - оказалось, что он называет сам себя "белым националистом", фотографируется с огнестрельным оружием и распространяет теории заговора про коронавирус.
Селфи с сигаретой в зубах в здании Капитолия сделал и представитель Proud Boys ("Гордых парней") - ультраправой группировки, которая борется с иммигрантами, левыми активистами и поддерживает Трампа. На этом фото он - справа.
Эта теория заговора тесно связана с поддержкой Трампа: ее адепты верят, что президент противостоит звездам и чиновникам, которые контролируют Голливуд и Вашингтон, торгуют детьми и хотят разрушить США.
2020 год стал крайне успешным для сторонников этой конспирологической теории: ее адепт из штата Джорджия Мэрджори Тэйлор Грин была избрана в Конгресс США, и она далеко не единственный член Республиканской партии, заигрывающий с идеями учения. Кроме того, она пошла на экспорт: митинги ее сторонников в прошлом году состоялись в Лондоне и Берлине.
Судя по аккаунту в "Твиттере", в теорию о сатанистах-педофилах верила и 35-летняя Эшли Бэббитт, убитая прошлым вечером в Капитолии.
На опубликованной в соцсетях видеозаписи из Капитолия женщина, которую исследователи идентифицируют как Бэббитт, вместе с другими сторонниками Трампа пытается прорваться через запертую дверь. Полицейский держит группу протестующих на прицеле пистолета. Затем женщина пытается забраться на карниз возле двери, и в этот момент раздается выстрел. Женщина падает.
Полиция Капитолия утверждает, что офицер выстрелил из служебного оружия в группу протестующих, которая прорывалась в зал Палаты представителей, где скрывались от толпы члены конгресса.
Бэббитт была госпитализирована с огнестрельным ранением и вскоре скончалась. Стрелявший в нее полицейский временно отстранен от исполнения обязанностей, его имя не называется.
Свекровь женщины рассказала, что семья узнала о ее смерти из новостей - никто из официальных лиц не предупредил их.
Бэббит - ветеран ВВС США. По словам бывшего мужа, она служила в Афганистане, Ираке, Кувейте и Катаре. Недавно она вышла замуж во второй раз за Аарона Бэббитта. Вместе они работали в компании по обслуживанию бассейнов.
"Нас ничто не остановит. Они могут попытаться, но идет гроза, и она разразится над Вашингтоном меньше, чем через 24 часа", - написала она накануне событий среды.
Бэббитт называла себя либертарианкой и патриотом и активно выступала в соцсетях в поддержку Трампа, в том числе повторяя его ложные утверждения о масштабных нарушениях на выборах.
"Ее можно было любить или ненавидеть - такой уж у нее был характер, - сказал ее бывший муж в интервью общественной радиостанции NPR. - Она не стеснялась этого... Она гордилась этим - как гордилась своей страной и тем, что она - американка".
В сентябре Бэббитт опубликовала фотографию с лодочного парада в поддержку Трампа в Сан-Диего, Калифорнии, где она жила. На снимке она запечатлена в футболке с символикой QAnon.