Ультраправые и борцы с закулисой: кто громил Капитолий во время утверждения победы Байдена

Его трансляцию смотрели больше 16 тыс. человек - и в комментариях предлагали повесить всех членов Конгресса.

YouTube удалил его канал в прошлом году за видео, на которых он заходил в помещения без маски, вопреки правилам, и отказывался слушаться сотрудников - и получил за это пожертвования от своих фанатов.

Сейчас он ведет стримы на нишевой игровой платформе, где пожертвования можно переводить в биткоинах.

Адепты QAnon

Шаман QAnon стал одним из лиц беспорядков Getty Images

Одним из заметных участников нападения на Капитолий стал человек в гриме, шлемами с рогами и в мехах на голое тело.

В нем узнали Джейка Анджели, который называет себя шаманом QAnon, теории заговора о мировой закулисе педофилов-сатанистов. Он был не единственным - у многих протестующих была замечена символика "Q".

Человек в футболке с символом движения был в первых рядах толпы, ворвавшейся в Капитолий.

Эта теория заговора тесно связана с поддержкой Трампа: ее адепты верят, что президент противостоит звездам и чиновникам, которые контролируют Голливуд и Вашингтон, торгуют детьми и хотят разрушить США.

2020 год стал крайне успешным для сторонников этой конспирологической теории: ее адепт из штата Джорджия Мэрджори Тэйлор Грин была избрана в Конгресс США, и она далеко не единственный член Республиканской партии, заигрывающий с идеями учения. Кроме того, она пошла на экспорт: митинги ее сторонников в прошлом году состоялись в Лондоне и Берлине.

Ветеран ВВС и адепт QAnon

Судя по аккаунту в "Твиттере", в теорию о сатанистах-педофилах верила и 35-летняя Эшли Бэббитт, убитая прошлым вечером в Капитолии.

Twitter/Ashli Babbitt

На опубликованной в соцсетях видеозаписи из Капитолия женщина, которую исследователи идентифицируют как Бэббитт, вместе с другими сторонниками Трампа пытается прорваться через запертую дверь. Полицейский держит группу протестующих на прицеле пистолета. Затем женщина пытается забраться на карниз возле двери, и в этот момент раздается выстрел. Женщина падает.

Полиция Капитолия утверждает, что офицер выстрелил из служебного оружия в группу протестующих, которая прорывалась в зал Палаты представителей, где скрывались от толпы члены конгресса.

Бэббитт была госпитализирована с огнестрельным ранением и вскоре скончалась. Стрелявший в нее полицейский временно отстранен от исполнения обязанностей, его имя не называется.

Свекровь женщины рассказала, что семья узнала о ее смерти из новостей - никто из официальных лиц не предупредил их.

Бэббит - ветеран ВВС США. По словам бывшего мужа, она служила в Афганистане, Ираке, Кувейте и Катаре. Недавно она вышла замуж во второй раз за Аарона Бэббитта. Вместе они работали в компании по обслуживанию бассейнов.

"Нас ничто не остановит. Они могут попытаться, но идет гроза, и она разразится над Вашингтоном меньше, чем через 24 часа", - написала она накануне событий среды.

Бэббитт называла себя либертарианкой и патриотом и активно выступала в соцсетях в поддержку Трампа, в том числе повторяя его ложные утверждения о масштабных нарушениях на выборах.

Бэббитт (справа) в футболке с символикой QAnon Twitter/Ashli Babbitt

"Ее можно было любить или ненавидеть - такой уж у нее был характер, - сказал ее бывший муж в интервью общественной радиостанции NPR. - Она не стеснялась этого... Она гордилась этим - как гордилась своей страной и тем, что она - американка".