"Закон и порядок". Так будет называться новая партия Гобземса

"Название партии Гобземса будет "Закон и порядок". И наши принципы деятельности будут как у рысей. Грациозные, сильные, дальновидные. В ближайший час всем, кто прислал свои данные для основания, будет отправлена программа партии. Дальше - манифест и уставы. После этого все это будет доступно на сайте и в соцсетях", - сообщил политик.

Планируется, что в правление новой партии войдет Гобземс, депутат Сейма и бывшая член партии KPV LV Карина Спруде, Агрис Фрейфалтс, Янис Ронис, Лиана Теличенайте, Даниэль Аболиньш, Янис Бруверис, Марта Кликича, Янис Залте. По мнению Гобземса, коллеги в правлении будущей партии "не только умные, но и красивые люди".

Сообщается, что в пятницу партию планируется основать удаленно, собравшись в 20 часов на платформе Zoom. Будущим членам партии нужно будет подтвердить свое желание стать основателями партии у нотариуса.