Продолжает увеличиваться количество госпитализированных с Covid-19
В больницах в настоящее время находятся 1147 человек с Covid-19, что на 22 человека больше, чем в предыдущие сутки, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
В больницах в настоящее время находятся 1147 человек с Covid-19, что на 22 человека больше, чем в предыдущие сутки, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Количество тяжелых пациентов сократилось до 68 человек, что на шесть человек меньше, чем в пятницу. Состояние 1051 человека оценивается как средней тяжести.
Выписано из больниц за последние сутки 30 пациентов, всего за все время пандемии - 4265.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 616 новых случаев Covid-19, скончался 31 инфицированный, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Один из умерших входил в возрастную группу от 25 до 30 лет, один - от 40 до 45 лет, четверо - от 50 до 60 лет, девять - от 60 до 70 лет, семь - от 70 до 80 лет, еще семь - от 80 до 90 и двое - от 90 до 95 лет.
В субботу было сделано 6336 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,7%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии заболели 49 568 человек.