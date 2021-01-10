Продолжает увеличиваться количество госпитализированных с Covid-19

Количество тяжелых пациентов сократилось до 68 человек, что на шесть человек меньше, чем в пятницу. Состояние 1051 человека оценивается как средней тяжести.

Один из умерших входил в возрастную группу от 25 до 30 лет, один - от 40 до 45 лет, четверо - от 50 до 60 лет, девять - от 60 до 70 лет, семь - от 70 до 80 лет, еще семь - от 80 до 90 и двое - от 90 до 95 лет.