Стресс и нервы во время пандемии: как успокоить себя и близких

Как успокоить себя?

Для уменьшения стресса и нервозности поможет аэробная нагрузка, во время которой ускоряется сердцебиение, а также упражнения на растяжку. Чтобы стимулировать парасимпатическую или успокаивающую часть нервной системы, большое значение имеет дыхание с акцентом на длинном выдохе. Полезными будут различные дыхательные тренировки, например, четыре секунды вдоха и семь секунд выдоха, повторяя его несколько раз. Также питьевая вода и свежий воздух очень важны - работая из дома, рекомендуем в обеденный перерыв или перед работой выходить на прогулку вокруг дома или квартала.

Специалист по здоровью общества и Магистр медицинских наук объясняет, что каждый должен сознавать, что мы несем ответственность за то, чем занимаем свой ум. Для одного человека написанное в новостях будет негативным и раздражающим, для другого это будет простая подача информации. Наше настроение также определяет наше отношение к конкретному факту. Если ежедневно кажется, что вокруг только негативные новости, и все заряжает агрессией, надо стараться дистанцироваться от них.

Пригласи человека на совместную прогулку

Если человек, с которым вы вместе проживаете, становится более чувствительным к происходящему или нервознее, важно не отрицать его эмоции и начать разговор о том, что его подавляет. Если человек не желает говорить об этом, можно пригласить его на совместную прогулку или для физической активности, так как она также раскрепощает. Но в настоящее время выражены две крайности - одиночество для тех, кто живет один, и слишком много проведенных вместе времени в семьях, где все работают и учатся из дома. Если партнер устал от непрерывного совместного нахождения, надо договориться о времени, когда он сможет отдохнуть один и прерваться, потому что и время нахождения наедине с собой для каждого из нас важно, чтобы упорядочить мысли.

Кризис позволяет узнать себя и близких

"В целом это очень хорошее время для того, чтобы понять себя, искать помощь у специалиста. Кризис сам по себе не меняет качества или отношение конкретного индивида, а лишь подчеркивает то, что было всегда. Со временем человек адаптируется и к кризисной ситуации, включается механизм выживания - частично это видно уже с второй волной вспышек Covid-19. Если весной большинство жителей действительно тщательно соблюдали все ограничения, то в данный момент часть населения, казалось бы, привыкла к тому, чтобы их игнорировать. Но на самом деле то, как общество преодолело кризис, мы увидим только через два - три года, потому что люди до последнего считают, что все в порядке, помощь не ищут, а через время приходит точка перелома", - поясняет эксперт.