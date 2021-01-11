Пн, 11.01.2021
Я жил президентской жизнью, а он как хвостик был, потом стал рядом. Сейчас иногда и впереди. Александр Лукашенко о сыне
Александр Лукашенко о сыне
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Стресс и нервы во время пандемии: как успокоить себя и близких

ФОТО: Shutterstock/fizkes

48% жителей Латвии в течение последнего месяца ощущали агрессивность со стороны общества, 22% - со стороны сограждан, а 24% признали, что сами в течение последнего месяца чувствовали себя агрессивнее, чем обычно, свидетельствует опрос, проведенный Apotheka и агентством по исследованиям рынка Norstat. Как поясняют эксперты - прирастающее распространение Covid-19, а также более строгие ограничения - большая проблема для ментального здоровья общества.

Больше всего агрессию общества почувствовали женщины (51%), а мужчины ощущали это значительно реже (43%). С агрессией общества больше всего сталкивались молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет (60%), в возрастной группе 30-59 лет ее испытали 48% жителей, а в возрасте от 60 до 74 лет - 38% жителей.

Также и агрессию сограждан немного чаще испытывали женщины (24%), чем мужчин (21%). Больше всего с ней сталкивались молодые люди - почти каждый третий (28%) в возрасте от 18 до 39 лет, 24% - от 40 до 49 лет, 20% - от 50 до 59 лет и 13% - от 60 до 74 лет.

Также чаще, чем обычно агрессивно настроенными чувствовали себя женщины (25%), а мужчины немного реже (22%). Агрессивное настроение больше всего (36%) наблюдалось в возрасте от 18 до 29 лет, а меньше всего - (16%) в возрасте от 50 до 74 лет.

В кризисных ситуациях нормально ощущать себя более чувствительным и нервным, специалист по здоровью общества и магистр медицинских наук Инета Ванага объясняет, что в кризисных ситуациях защитные механизмы, находящиеся в коре головного мозга, не работают как обычно, поэтому человек становится более чувствительным к происходящему вокруг и остро и ощущает, и выражает эмоции. В этих условиях интенсивнее работает рептильный мозг и первичные инстинкты, которые, чувствуя угрозу, заставляют кричать, пассивно молчать, игнорировать или даже нападать. Эксперт объясняет, что в обществе всегда были разные мнения и способ их проявления, но сейчас, когда мы сами являемся более нервными и чувствительными, воспринимаем их намного острее, поэтому и кажется, что агрессивность в целом увеличилась. Когда мы чувствуем себя хорошо, наш мозг замечает больше положительного и гораздо реже замечает какие - либо негативные проявления.

Нервозность усиливает отсутствие активности и коммуникации

"На эмоциональное здоровье общества в данный момент влияют различные факторы. Осенью и зимой всегда наблюдаются сезонные нарушения настроения, связанные с тем, что мы воспринимаем меньше солнечного света и уменьшается общий уровень активности. Если раньше приходилось выходить из дома, по крайней мере для того, чтобы пойти на работу или транспорт, то сейчас, когда многие работают из дома, можно найти причины, чтобы вообще не выходить улицу. Кризис только усиливает это, потому что в условиях неизвестности человек всегда хочет действовать по возможности меньше. Во многих ситуациях именно малоподвижность, а не стресс, это то, что "бьет по нервам", потому что движение предназначено для освобождения человека, причем после физической активности и во время ее выделяется эндорфины или "гормоны счастья", которые создают восторг и чувство счастья", - рассказывает Инета Ванага.

Чтобы человек чувствовал себя хорошо и его мозг оставался молодым новым, важны два фактора - физическая активность и коммуникация. Человек по своей природе является социальным существом, которому очень важно быть частью какой-либо группы. Отдаленный формат коммуникации настоящего момента большинству уже надоел, это и является причиной, по которой человек становится подавленным и нервным.

Как успокоить себя?

Для уменьшения стресса и нервозности поможет аэробная нагрузка, во время которой ускоряется сердцебиение, а также упражнения на растяжку. Чтобы стимулировать парасимпатическую или успокаивающую часть нервной системы, большое значение имеет дыхание с акцентом на длинном выдохе. Полезными будут различные дыхательные тренировки, например, четыре секунды вдоха и семь секунд выдоха, повторяя его несколько раз. Также питьевая вода и свежий воздух очень важны - работая из дома, рекомендуем в обеденный перерыв или перед работой выходить на прогулку вокруг дома или квартала.

Специалист по здоровью общества и Магистр медицинских наук объясняет, что каждый должен сознавать, что мы несем ответственность за то, чем занимаем свой ум. Для одного человека написанное в новостях будет негативным и раздражающим, для другого это будет простая подача информации. Наше настроение также определяет наше отношение к конкретному факту. Если ежедневно кажется, что вокруг только негативные новости, и все заряжает агрессией, надо стараться дистанцироваться от них.

Пригласи человека на совместную прогулку

Если человек, с которым вы вместе проживаете, становится более чувствительным к происходящему или нервознее, важно не отрицать его эмоции и начать разговор о том, что его подавляет. Если человек не желает говорить об этом, можно пригласить его на совместную прогулку или для физической активности, так как она также раскрепощает. Но в настоящее время выражены две крайности - одиночество для тех, кто живет один, и слишком много проведенных вместе времени в семьях, где все работают и учатся из дома. Если партнер устал от непрерывного совместного нахождения, надо договориться о времени, когда он сможет отдохнуть один и прерваться, потому что и время нахождения наедине с собой для каждого из нас важно, чтобы упорядочить мысли.

Кризис позволяет узнать себя и близких

"В целом это очень хорошее время для того, чтобы понять себя, искать помощь у специалиста. Кризис сам по себе не меняет качества или отношение конкретного индивида, а лишь подчеркивает то, что было всегда. Со временем человек адаптируется и к кризисной ситуации, включается механизм выживания - частично это видно уже с второй волной вспышек Covid-19. Если весной большинство жителей действительно тщательно соблюдали все ограничения, то в данный момент часть населения, казалось бы, привыкла к тому, чтобы их игнорировать. Но на самом деле то, как общество преодолело кризис, мы увидим только через два - три года, потому что люди до последнего считают, что все в порядке, помощь не ищут, а через время приходит точка перелома", - поясняет эксперт.

Исследование проведено в сотрудничестве с компанией интернет-исследований Norstat, в период с 8 по 15 декабря, опрашивая 1010 респондентов.

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