Президент Эстонии в конце года ездила в Швейцарию кататься на лыжах

Советник президента по связям с общественностью Таави Линнамяэ сказал порталу ERR, что вирусная ситуация, а также показатели инфицирования в Швейцарии и Эстонии не различались, а значит риск заразиться в Эстонии был таким же, как и в Швейцарии.

Линнамяэ пояснил, что по возвращении в Эстонию Керсти Кальюлайд сделала тест на коронавирус, и он был негативным. Затем, по словам Линнамяэ, президент оставалась в ограниченной изоляции и по истечении положенного срока сдала второй тест на коронавирус, который также был отрицательным.