Пн, 11.01.2021
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Президент Эстонии в конце года ездила в Швейцарию кататься на лыжах

Керсти Кальюлайд.

ФОТО: Ints Kalnins

Несмотря на рекомендацию Министерства иностранных дел не путешествовать без крайней необходимости, президент Эстонии Керсти Кальюлайд в последние дни прошлого года съездила в Швейцарию на лыжный отдых, передает Rus.Postimees со ссылкой на rus.err.ee.

Советник президента по связям с общественностью Таави Линнамяэ сказал порталу ERR, что вирусная ситуация, а также показатели инфицирования в Швейцарии и Эстонии не различались, а значит риск заразиться в Эстонии был таким же, как и в Швейцарии.

Линнамяэ пояснил, что по возвращении в Эстонию Керсти Кальюлайд сделала тест на коронавирус, и он был негативным. Затем, по словам Линнамяэ, президент оставалась в ограниченной изоляции и по истечении положенного срока сдала второй тест на коронавирус, который также был отрицательным.

"Ограниченная изоляция - когда, образно говоря, можно ходить на работу, а в магазин и театр нельзя, да это и в любом случае не особо возможно", - сказал Линнамяэ.

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