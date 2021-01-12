ФСИН попросила суд заменить Навальному условный срок на реальный

Путин так взбешён тем, что я выжил после его отравления, что велел ФСИН идти в суд и требовать изменения моего условного срока на реальный. «В связи с совершением нового преступления». Это при том, что мой условный срок закончился 30 декабря. pic.twitter.com/7X4AtLkszt — Alexey Navalny (@navalny) January 12, 2021

Ходатайство было зарегистрировано в суде 11 января.

Отменить Навальному условный срок предлагается "в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления".

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш прокомментировала ходатайство ФСИН так:

"Мне кажется, у них там и правда истерика. Что бы еще такого придумать, чтобы Навальный не возвращался в Россию?".

Ранее сообщалось, что Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации (ФСИН) по Москве пригрозило обратиться в суд с просьбой заменить политику Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, если он не явится в филиал ведомства 29 декабря.

У Алексея Навального продолжался испытательный срок по делу "Ив Роше". По приговору суда 30 декабря 2014 года он получил 3,5 года условно с испытательным сроком на пять лет. Позже испытательный срок был продлен на год. Он закончился 30 декабря 2020 года.

29 декабря Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере против политика.

По данным следствия, Навальный, являясь руководителем указанных организаций, действуя совместно с некими иными лицами, потратил из этой суммы больше 356 миллионов рублей на личные цели - приобретение имущества, материальных ценностей, а также оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, собранные средства были похищены.