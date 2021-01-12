ФСИН попросила суд заменить Навальному условный срок на реальный

Ходатайство было зарегистрировано в суде 11 января.
Отменить Навальному условный срок предлагается "в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления".
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш прокомментировала ходатайство ФСИН так:
"Мне кажется, у них там и правда истерика. Что бы еще такого придумать, чтобы Навальный не возвращался в Россию?".
Ранее сообщалось, что Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации (ФСИН) по Москве пригрозило обратиться в суд с просьбой заменить политику Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, если он не явится в филиал ведомства 29 декабря.
У Алексея Навального продолжался испытательный срок по делу "Ив Роше". По приговору суда 30 декабря 2014 года он получил 3,5 года условно с испытательным сроком на пять лет. Позже испытательный срок был продлен на год. Он закончился 30 декабря 2020 года.
29 декабря Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере против политика.
По данным следствия, Навальный, являясь руководителем указанных организаций, действуя совместно с некими иными лицами, потратил из этой суммы больше 356 миллионов рублей на личные цели - приобретение имущества, материальных ценностей, а также оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, собранные средства были похищены.
Сам Навальный, комментируя сообщение о возбуждении дела, написал в своем Twitter: "Путин, похоже, просто бьется в истерике".