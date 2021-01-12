Демократы в Конгрессе готовят импичмент Трампа, он называет это величайшей охотой на ведьм

Как сказала Нэнси Пелоси, Трамп представляет "неминуемую угрозу" Конституции Getty Images

Импичмента самого по себе недостаточно для отстранения президента от власти, поэтому демократы надеются, что это сделает вице-президент Майк Пенс. Об этом они попросят Пенса в отдельной резолюции во вторник.

Для импичмента достаточно простого большинства в Палате представителей, которую контролируют демократы, но для отстранения нужно отдельное разбирательство в Сенате, и даже если оно начнется, решение принимаются двумя третями голосов в верхней Палате. Сейчас она поровну разделена между демократами и республиканцами, и ни один республиканец не выражал готовность проголосовать за отстранение.

Комментируя происходящее в Конгрессе, Трамп назвал попытку импичмента охотой на ведьм, наносящей огромный ущерб стране, и заявил, что выступает категорически против любого насилия.

Это уже второй импичмент для Трампа, но как и в первом случае шансы на то, что Сенат согласится на отстранение президента, невелики.

В декабре 2019 года Палата представителей одобрила импичмент на основании обвинений в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса. Но Сенат затем оправдал его по обеим статьям в феврале 2020-го.

Трамп: "Речь была абсолютно приемлемой"

Reuters

Во вторник Трамп назвал возможную перспективу импичмента нелепой, а свою речь, которую он произнес 6 января перед тем, как тысячи его сторонников отправились громить Капитолий, - абсолютно приемлемой.

"Мои слова, мое выступление, проанализировали, - сказал Трамп. - Абсолютно все сочли, что все было уместно".

Кроме того, он отказался говорить о том, уйдет ли он в отставку до конца срока, и несколько раз подчеркнул, что попытка его импичмента вызывает ужасный гнев. По его словам, импичмент выступает продолжением величайшей охоты на ведьм в истории политики.

"То, что они [демократы - Би-би-си] делают, это действительно ужасно, - сказал Трамп перед вылетом в Аламо, штат Техас, где он намерен провести инспекцию строящегося участка стены на границе с Мексикой.

"То, что делают Нэнси Пелоси и Чак Шумер, представляет огромную опасность для нашей страны и вызывает ужасный гнев. Я не хочу насилия", - сказал Трамп.

Он также сказал, что не желает никакого насилия. "Насилие - никогда. Абсолютно никакого насилия", - заявил он репортерам.

Две резолюции

Палата представителей американского Конгресса подготовила две резолюции об отстранении от власти Трампа. Как заявила спикер Нэнси Пелоси, Трамп представляет прямую угрозу Конституции США.

В первой резолюции демократы призывают вице-президента Майка Пенса задействовать 25-ю статью конституции и созвать правительство на голосование по вопросу о досрочном отстранении Трампа. Вторая резолюция - об отстранении Трампа от власти через процедуру импичмента. В обеих резолюциях Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу.