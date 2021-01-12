Вт, 12.01.2021
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Илзе Арая, представитель SPKC
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Демократы в Конгрессе готовят импичмент Трампа, он называет это величайшей охотой на ведьм

ФОТО: BBC News

Палата представителей американского Конгресса готовится в среду начать процедуру импичмента Дональда Трампа. Демократы обвиняют уходящего главу государства в подстрекательстве к мятежу и воспрепятствовании мирной передаче власти. Трамп назвал попытку импичмента "огромной опасностью для страны" и оговорился, что не хочет насилия.

Как сказала Нэнси Пелоси, Трамп представляет "неминуемую угрозу" Конституции

Getty Images

 

Импичмента самого по себе недостаточно для отстранения президента от власти, поэтому демократы надеются, что это сделает вице-президент Майк Пенс. Об этом они попросят Пенса в отдельной резолюции во вторник.

Для импичмента достаточно простого большинства в Палате представителей, которую контролируют демократы, но для отстранения нужно отдельное разбирательство в Сенате, и даже если оно начнется, решение принимаются двумя третями голосов в верхней Палате. Сейчас она поровну разделена между демократами и республиканцами, и ни один республиканец не выражал готовность проголосовать за отстранение.

Комментируя происходящее в Конгрессе, Трамп назвал попытку импичмента охотой на ведьм, наносящей огромный ущерб стране, и заявил, что выступает категорически против любого насилия.

Это уже второй импичмент для Трампа, но как и в первом случае шансы на то, что Сенат согласится на отстранение президента, невелики.

В декабре 2019 года Палата представителей одобрила импичмент на основании обвинений в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса. Но Сенат затем оправдал его по обеим статьям в феврале 2020-го.

Трамп: "Речь была абсолютно приемлемой"

Reuters

Во вторник Трамп назвал возможную перспективу импичмента нелепой, а свою речь, которую он произнес 6 января перед тем, как тысячи его сторонников отправились громить Капитолий, - абсолютно приемлемой.

"Мои слова, мое выступление, проанализировали, - сказал Трамп. - Абсолютно все сочли, что все было уместно".

Кроме того, он отказался говорить о том, уйдет ли он в отставку до конца срока, и несколько раз подчеркнул, что попытка его импичмента вызывает ужасный гнев. По его словам, импичмент выступает продолжением величайшей охоты на ведьм в истории политики.

"То, что они [демократы - Би-би-си] делают, это действительно ужасно, - сказал Трамп перед вылетом в Аламо, штат Техас, где он намерен провести инспекцию строящегося участка стены на границе с Мексикой.

"То, что делают Нэнси Пелоси и Чак Шумер, представляет огромную опасность для нашей страны и вызывает ужасный гнев. Я не хочу насилия", - сказал Трамп.

Он также сказал, что не желает никакого насилия. "Насилие - никогда. Абсолютно никакого насилия", - заявил он репортерам.

Две резолюции

Палата представителей американского Конгресса подготовила две резолюции об отстранении от власти Трампа. Как заявила спикер Нэнси Пелоси, Трамп представляет прямую угрозу Конституции США.

В первой резолюции демократы призывают вице-президента Майка Пенса задействовать 25-ю статью конституции и созвать правительство на голосование по вопросу о досрочном отстранении Трампа. Вторая резолюция - об отстранении Трампа от власти через процедуру импичмента. В обеих резолюциях Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

6 января, когда обе палаты Конгресса на совместном заседании должны были формально утвердить итоги ноябрьских президентских выборов, толпа сторонников Трампа ворвалась в здание Капитолия. Сорвать процедуру им не удалось, но в ходе беспорядков погибли пять человек, а зданию был нанесен материальный ущерб.

Этому предшествовал митинг, на котором Трамп повторил свои недоказанные утверждения о фальсификации выборов и тем самым, по мнению его критиков, спровоцировал насилие.

"Опасность, которую президент представляет для Америки, носит чрезвычайный характер, и такими же должны быть наши действия", - заявила спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси.

Лидер демократического большинства в нижней палате Стэни Хойер сообщил коллегам по фракции, что проект резолюции об импичменте будет поставлен на голосование в среду. Если он будет принят, дело поступит в Сенат, где для отрешения президента от власти требуются две трети голосов.

Пенс и 25-я поправка

Демократы на Капитолийском холме ранее призвали вице-президента Майка Пенса немедленно привести в действие принятую в 1967 году 25-ю поправку к американской Конституции, позволяющую вице-президенту совместно с членами администрации отстранить президента от власти в случае его недееспособности или невменяемости.

Пенс, судя по всему, выполнять их пожелание не собирается.

По данным американских СМИ, в понедельник впервые после штурма Капитолия он встретился с Трампом в Белом доме.

Они обсуждали план совместной работы до инаугурации Джо Байдена 20 января, и ни о каком досрочном уходе Трампа речь не шла.

Президентство 2024 года под угрозой?

Поскольку Трамп на будущей неделе и так перестанет быть президентом, цель его оппонентов, по всей видимости, заключается в воспрепятствовании ему вновь выдвигаться в президенты в 2024 году и в максимальной дискредитации идеологии "трампизма".

Но даже отстранение от должности Сенатом само по себе не лишит Трампа права избираться. Для этого потребуется отдельное голосование в верхней палате.

В случае маловероятного отстранения Трамп лишится президентской пенсии в размере около 200 тысяч долларов в год, а также, возможно, пожизненной охраны Секретной службы (в этом вопросе нет ясности из-за отсутствия прецедентов).

Угроза новых беспорядков

В понедельник ФБР предупредило о том, что вооруженные сторонники Трампа, ультраправые активисты, обозленные приходом к власти демократов, могут устроить в ближайшие дни насильственные акции протеста в Вашингтоне и столицах штатов, в частности, попытаться сорвать инаугурацию Джо Байдена 20 января.

ФБР предупредило правоохранителей США о готовящихся по всей стране вооруженных акциях протеста крайне правых экстремистов

Reuters

 

Спецслужба подозревает в этом участников группировки Boogaloo Boys, которые давно обвиняют государство в попрании свободы американцев и считают гражданскую войну справедливым делом.

Дональд Трамп объявил в Вашингтоне чрезвычайное положение. В город дополнительно направляются 15 тысяч национальных гвардейцев.

Мэр Вашингтона Мюриэл Боусер призвала граждан воздержаться от посещения столицы в день инаугурации.

Критика в адрес соцсетей

После штурма Капитолия 6 января крупнейшие соцсети "Твиттер", "Фейсбук" и "Инстаграм" заблокировали аккаунты Дональда Трампа, а "Твиттер", которым он особенно любил пользоваться - еще и более 70 тысяч аккаунтов его сторонников.

Руководство соцсетей и американские либералы считают это необходимой мерой для защиты демократии и согласия в обществе. Однако многие, особенно за пределами США, усматривают в этом ущемление свободы слова.

Канцлер Ангела Меркель устами своего представителя подвергла "Твиттер" критике и призвала США, по примеру Германии, принять четкие и обязательные для всех законы, регулирующие поведение в интернете, а не позволять соцсетям произвольно вводить свои правила.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный назвал запрет "неприемлемым актом цензуры", которым "воспользуются враги свободы слова во всем мире, в том числе и в России".

Британская Financial Times замечает, что возможность Америки продвигать демократию и политические свободы во всем мире будет подорвана, если она не будет придерживаться их у себя дома.

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