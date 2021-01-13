Как определить качество воздуха дома, а также улучшить его?

Сейчас, когда мы проводим больше времени дома, очень важно, чтобы воздух в помещениях был чистым и не создавал дополнительных трудностей для нашего организма. Член правления Латвийской ассоциации врачей туберкулеза и болезней легких, член Латвийской ассоциации аллергологов, врач-аллерголог Инета Грисле подчеркивает, что это особенно важно для людей, страдающих хроническими заболеваниями легких и аллергиями.

Как определить качество воздуха дома?

В первую очередь нужно проверить уровень загрязнения и влажности воздуха в помещениях. Для точного определения загрязненности воздуха можно приобрести специальные измерительные приборы, а также очистители воздуха, которые определяют концентрацию мельчайших частичек, аллергенов и вредных газов в воздухе. Влажность воздуха в помещении можно измерить с помощью гигрометров и психрометров. Грисле рассказывает, что в Латвии - умеренный, влажный климат, поэтому следует обратить внимание на влажность воздуха - желательно, чтобы она была в пределах 40-60%. Если воздух дома будет более влажным и теплым, то может размножиться пылевой клещ, а если более влажным и холодным, то возможно появление плесени.

У каждого аллергена есть своя "любимая" среда, в которой он развивается.

Нужно помнить о том, что отопление очень сушит воздух в помещениях. Поэтому пыль и другие частички не оседают на поверхностях, а находятся в воздухе. Наиболее распространенные жалобы при некачественном, сухом воздухе в помещениях - сухая слизистая оболочка носа, заложенное и сухое горло, сухая кожа, электризующиеся волосы.

Рекомендации и профилактические меры для улучшения качества воздуха

Некачественный воздух дома может усилить аллергические симптомы и повлиять на качество нашей жизни. Аллергия - это измененная реакция иммунной системы организма на аллергены. Так, в помещениях аллергию чаще всего вызывает пыль, содержащая полевого клеща, плесень, а также домашние животные. Хотя у аллергичного человека все аллергены вызывают схожие симптомы, их тяжесть зависит от конкретного аллергена: например, особенно сильным аллергеном является плесень в помещениях, которая может вызывать тяжелые приступы астмы, объясняет аллерголог Грисле.

Чтобы улучшить качество воздуха и сделать нахождение в помещениях безвредным для здоровья, аллерголог рекомендует различные профилактические меры

1. Проветривание помещений. Традиционно самым дешевым и лучшим способом улучшить качество воздуха в помещениях является регулярное проветривание, также важно, где находится жилье - в городе или за городом, какова площадь проветриваемого дома или помещений, есть ли возможность проветривать их в дневное время.

2. Улучшение качества воздуха с помощью специальных приборов. Если нет возможности достаточно и эффективно проветрить помещения, можно использовать также специальные воздухоочистительные приборы, которые обеспечивают очистку воздуха на профессиональном уровне. Их особенно рекомендуют аллергикам и людям с чувствительными дыхательными путями, семьям с детьми, часто болеющими инфекциями дыхательных путей, а также владельцам домашних животных, так как домашние питомцы переносят и шерсть, и частички пыли. Во время отопительного сезона большое значение имеют приборы, одновременно очищающие и увлажняющие воздух.

Рекомендуется пользоваться профессиональными приборами, так как увлажнять воздух и достигать необходимого уровня влажности собственными силами практически невозможно, это же относится и к очистке воздуха.

Аллерголог Грисле подчеркивает, что воздухоочистительные приборы могут также уменьшить концентрацию бактерий и вирусов в воздухе, хотя нужно помнить, что это не освобождает нас от необходимости принимать меры профилактики и предосторожности. Если вы заболели, не нужно полагаться на то, что очиститель воздуха защитит от заболевания других людей, поэтому, конечно же, в таком случае не следует идти в гости или принимать гостей у себя.

3. Узнайте, как бороться с каждым из аллергенов. Борясь с аллергенами, не забывайте о регулярном и правильном проветривании помещений, их уборке и очистке воздуха. Если дома появилась плесень, необходимо уменьшить влажность в помещениях, также рекомендуется сделать ремонт, чтобы полностью ликвидировать аллерген.

Для борьбы с пылью и пылевым клещом важно не только проветривать, но и правильно убирать жилище.