В Литве Covid-19 заразились еще 1694 человека, в Эстонии - 855

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1694 новых случая коронавируса, сообщил в среду Департамент статистики.

Информации о зарегистрированном за сутки количестве смертей департамент не предоставил, сославшись на перебои в работе электронной системы e.sveikata.

За минувшие сутки зафиксировано также 1618 выздоровлений от Covid-19.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 163 042 случая Covid-19, 97 336 человек выздоровели, 62 452 все еще больны.

Первой дозой вакцины от Covid-19 в Литве привито 27 142 человека.

За минувшие сутки было взято 11 369 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1,764 млн.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 6793 теста на коронавирус, позитивный результат дали 855 первичных тестов (12,6 процента), скончались девять человек.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев коронавируса в Харьюмаа - 394, в том числе 314 в Таллинне.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 582,33 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 12,2 процента от общего количества сделанных тестов.

За сутки открыты 56 новых историй болезни Covid-19, в госпитализации нуждаются 404 пациента.