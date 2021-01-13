Илью Варламова и Петра Верзилова отпустили после задержания в Южном Судане

МИД России сообщил, что Верзилова, Варламова и других задержанных вместе с ними россиян отпустили на свободу - супругу Варламова Любовь, директора Европейской гимназии Ивана Боганцева и их знакомого Вадима Гинзбурга.

В МИДе сообщили, что сейчас решается вопрос с выездом россиян из Южного Судана.

Ранее сообщалось, что россиян сняли с рейса и отвели в полицию из-за пульта от дрона, который нашли в багаже Варламова, сообщил "Медиазоне" Верзилов. Дрон у блогера изъяли еще в Уганде, где россияне были ранее.

"Мы приехали в аэропорт Капуэту, чтобы полететь в Джубу, столицу Южного Судана. Потом приехали какие-то военные или чекисты местные, которые начали обыскивать наш багаж. И они увидели пульт от дрона, а дрон у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде. И они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали, в итоге они сняли нас с самолета и задержали, мы сейчас находимся в каком-то непонятном отделении. Они попытались забрать телефоны, но мы им не отдаем телефоны", - цитирует Варламова РИА "Новости".

Варламов предположил, что суданские военные просто хотели конфисковать у него дрон, а не обнаружив его, решили всех задержать.

Включение из тюремной камеры в Южном Судане pic.twitter.com/7BHxrH8ahJ — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) January 13, 2021