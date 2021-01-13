Ср, 13.01.2021
Рекомендуем сделать тест и на девятый день самоизоляции, так как болезнь может развиваться и тогда. Ход болезни у нового варианта не отличается от уже имеющегося в Латвии Covid-19. Илзе Арая, представитель SPKC
Илзе Арая, представитель SPKC
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В Латвии получены первые сообщения о побочных эффектах от вакцин против Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

С 28 декабря прошлого года, когда в Латвии была начата вакцинация против Covid-19, Государственное агентство лекарств (ZVA) получило отдельные сообщения о побочных эффектах от вакцин, сообщает агентство LETA.

 

Полученные до 12 января этого года сообщения свидетельствуют, что большая часть наблюдаемых побочных эффектов известна - в частности, люди испытывают побочные эффекты, уже указанные в инструкции по использованию вакцины и в описании лекарства. Поэтому предусматривается, что такие побочные эффекты возможны у части людей после вакцинации.

Всего на 12 января ZVA получило 11 сообщений о побочных эффектах от вакцин.

За это время в Латвии были вакцинированы 9899 человек, это означает, что о побочных эффектах сообщили менее 1% вакцинированных.

Чаще всего люди жалуются на боли, покраснение, отек и болезненность лимфатических узлов в месте прививки. Также поступают общие жалобы на усталость, жар, лихорадку, головную боль, боль в суставах и мышцах и сонливость.

Госагентство лекарств отмечает, что, как и после любой вакцины или приема лекарств, после введения вакцины против Covid-19 могут наблюдаться побочные эффекты. В инструкции по использованию вакцины Comirnaty, которой в Латвии прививали до 12 января, указано, что самые частые побочные эффекты легкие и проходят в течение нескольких дней.

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