В Латвии получены первые сообщения о побочных эффектах от вакцин против Covid-19

Полученные до 12 января этого года сообщения свидетельствуют, что большая часть наблюдаемых побочных эффектов известна - в частности, люди испытывают побочные эффекты, уже указанные в инструкции по использованию вакцины и в описании лекарства. Поэтому предусматривается, что такие побочные эффекты возможны у части людей после вакцинации.

Всего на 12 января ZVA получило 11 сообщений о побочных эффектах от вакцин. 15

За это время в Латвии были вакцинированы 9899 человек, это означает, что о побочных эффектах сообщили менее 1% вакцинированных.

Чаще всего люди жалуются на боли, покраснение, отек и болезненность лимфатических узлов в месте прививки. Также поступают общие жалобы на усталость, жар, лихорадку, головную боль, боль в суставах и мышцах и сонливость.