Навальный возвращается в Россию, невзирая на угрозы властей. Что его ждет на родине?

О своем возвращении в Россию после отравления Навальный объявил в своих соцсетях. "Сегодня утром я делал свои обычные упражнения, которые я делаю уже несколько месяцев, и поймал себя на мысли, что я уже почти здоров, - объяснил он, - Все что можно долечить, я могу долечить дома. Поняв это, я посмотрел, какие есть рейсы".

Политик планирует вернуться на родину лоукостером "Победа" 17 января. Рейс DP-936 приземлится во Внуково в 19:20 по московскому времени. Команда Навального призвала его сторонников встретить оппозиционера в аэропорту.

"Сейчас Путин в истерике и хочет срочно придумать, как посадить Алексея в тюрьму. И только от нас зависит, сможет ли он это сделать", - говорится в заявлении сторонников политика.

В России Навального ждет новое уголовное дело и риски замены условного срока на реальный по требованию ФСИН. Политик связывал эти угрозы с нежеланием властей видеть его на родине.

Оппозиционер неоднократно обещал, что уедет из Германии домой сразу после выздоровления. Его возвращение ставит Кремль перед сложным выбором - как арест политика, так и его нахождение на свободе создают риски для властей, считают опрошенные Би-би-си политологи.

Почему ФСИН просит отправить Навального в колонию? Ведь у него уже истек срок по делу "Ив Роше"

ФСИН объявила о претензиях к Навальному в конце декабря. Московское управление Службы объявило, что политик "не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции".

Навального дважды приговаривали к условным срокам. Претензии ФСИН касаются приговора по делу "Ив Роше" в 2014 году, когда политику назначили условное наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с пятилетним испытательным сроком. В 2017 году испытательный срок продлили на один год, и больше по российским законам его увеличивать нельзя. Формально он истек в конце декабря 2020 года.

ФСИН в своем заявлении сослалась на публикацию журнала The Lancet, в котором 22 декабря была опубликована статья о лечении "44-летнего пациента", который пострадал от применения ингибиторов холинэстеразы из группы препаратов "Новичок". Имя Навального в статье не называлось, но на сайте клиники "Шарите", где лечился политик, сообщили, что речь идет именно о нем.

"Исходя из публикации, Навальный был выписан из клиники "Шарите" 20 сентября 2020 года, а к 12 октября у него прошли все последствия его болезни", - заявили во ФСИН. И 28 декабря отправили Навальному и его представителям уведомление о явке в уголовно-исполнительную инспекцию.

Представители ФСИН предупредили, что если инспекторы подтвердят факты уклонения от контроля, то могут попросить суд заменить политику условный срок на реальный.