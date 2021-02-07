Моделинг и дружба с Вином Дизелем. Как выглядит 22-летняя дочь Пола Уокера?

Семья и детство

Мидоу Рэйн появилась на свет 4 ноября 1998 года от бывшей подруги Пола Ребекки Сотерос.

С матерью девушки актер встречался в юношестве, но они расстались из-за его увлечения кинематографом (и, как пишут многие СМИ, партнершами по площадке). Ребекка забеременела и хотела сделать аборт, однако Пол очень хотел стать отцом и убедил ее оставить ребенка.

Девочка до 13 лет жила с матерью на Гавайях, затем в 2011-м переехала жить к отцу. Близкие люди говорили, что Пол был хорошим родителем, и они с Мидоу были весьма близки.

Спустя два года, 30 ноября 2013 года, 40-летний Пол Уокер не справился с управлением и погиб в результате ДТП. Единственной дочери Мэдоу тогда было всего 15 лет.

После смерти отца Мидоу замкнулась в себе, практически ушла из соцсетей. В тот момент она удалила из Instagram все фото, на которых не было отца.

Карьера

Сейчас Мидоу 22 года и она сосредоточена на модельной карьере, в которой уже есть несколько успехов!

Например, дочка Уокера уже успела стать лицом бренда женской одежды и аксессуаров Proenza Schouler, а также сняться в рекламной кампании новой коллекции Pre-Fall 2021.

"Спасибо моей семье, модельному агентству DNA Models, за то, что наставляли меня на каждом этапе моего пути", - написала в Instagram Мидоу, сообщив о показе.

Личная жизнь

Тут известно совсем немого. Уокер уделяет достаточно времени благотворительности: помогает людям при помощи фонда имени ее отца Paul Walker Foundation. Цель организации - продолжение дела Пола Уокера. Актер спасал животных, помогал людям и совершал добрые дела.

Мидоу также ведет активный образ жизни, а до пандемии много путешествовала.

Девушка также была замечена в соцсетях Вина Дизеля, друга Пола. Актер, например, поздравлял ее с днем рождения. Так, осенью 2019-го Дизель поделился кадром из личного архива и написал:

"Я знаю, ты хочешь добиться успеха в Японии, но семья будет ждет тебя с тортом, когда ты вернешься, так что поторопись. Люблю тебя, малыш. Дядя Вин".