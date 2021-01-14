Чт, 14.01.2021
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Илзе Винькеле, бывший министр здравоохранения.
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Полиция разыскивает очень агрессивного и, возможно, вооруженного молодого человека

Том Перконс

ФОТО: Valsts policija

Государственная полиция разыскивает очень агрессивного, мускулистого и, возможно, вооруженного молодого человека по подозрению в умышленном причинении серьезных телесных повреждений, сообщили LETA в Государственной полиции.

Сотрудники Центрального участка Рижского регионального управления в рамках уголовного процесса разыскивают Тома Перконса, 1996 года рождения, по подозрению в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.

Мужчина ростом около 175 сантиметров, спортивного телосложения, мускулистый, со светло-русыми волосами.

Прозвище мужчины - "Гром". У него есть татуировки, а именно изображения тигра, льва и черепа на руках и ладонях, а также слово "Гром" на пальцах. Мужчина очень агрессивен и, возможно, вооружен.

Полиция просит посмотреть на фотографию Перконса и отозваться всех, кто что-либо знает о его возможном местонахождении или располагает другой информацией, которая может помочь в его поисках.

В полицию можно сообщить по номеру телефона 110. Если вы заметите Перконса, ни в коем случае не пытайтесь задержать его своими силами, необходимо связаться с полицией.

 

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