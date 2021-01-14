Полиция разыскивает очень агрессивного и, возможно, вооруженного молодого человека

Сотрудники Центрального участка Рижского регионального управления в рамках уголовного процесса разыскивают Тома Перконса, 1996 года рождения, по подозрению в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.

Мужчина ростом около 175 сантиметров, спортивного телосложения, мускулистый, со светло-русыми волосами.

Прозвище мужчины - "Гром". У него есть татуировки, а именно изображения тигра, льва и черепа на руках и ладонях, а также слово "Гром" на пальцах. Мужчина очень агрессивен и, возможно, вооружен.

Полиция просит посмотреть на фотографию Перконса и отозваться всех, кто что-либо знает о его возможном местонахождении или располагает другой информацией, которая может помочь в его поисках.