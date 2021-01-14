Тильда Суинтон призналась, что идентифицирует себя как квир-персону

*человек, который не ассоциирует себя с традиционными гендерными идентичностями и отрицает социальные ярлыки

"Мне совершенно ясно, что квир для меня на самом деле связан с чувствительностью. Я всегда чувствовала себя квиром - я просто искала свой квир-цирк и нашла его. И я поняла, что это мой мир. Теперь я в одной "семье" с Уэсом Андерсоном, Пон Чжун Хо, Джимом Джармушем, Лукой Гуаданьино, Линн Рамзи и Джоанной Хогг", - призналась актриса.

В беседе она также рассказала, что у нее никогда в молодости не было особых карьерных амбиций. Тогда она мечтала о семье, хороших друзьях, жизни в горной части Шотландии, множестве собак и огороде.

Это лишь часть интервью с Тильдой, опубликованная Vogue. Полная версия появится в британской версии журнала за февраль. 1

Тильде Суинтон 60 лет, она ни разу не была замужем. У актрисы есть дети - близнецы Ксавье и Онор (23), рожденные в отношениях с художником Джоном Патриком Бирном.

Тильда Суинтон известна по ролям в таких фильмах, как "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Суспирия", "Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф", "Выживут только любовники", "Пляж" и "Мстители: Финал".