Чт, 14.01.2021
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Тильда Суинтон призналась, что идентифицирует себя как квир-персону

Тильда Суинтон ФОТО: Scanpix/Sipa

Британская актриса Тильда Суинтон считает себя квир-персоной*. Об этом она рассказала в интервью Vogue.

*человек, который не ассоциирует себя с традиционными гендерными идентичностями и отрицает социальные ярлыки

"Мне совершенно ясно, что квир для меня на самом деле связан с чувствительностью. Я всегда чувствовала себя квиром - я просто искала свой квир-цирк и нашла его. И я поняла, что это мой мир. Теперь я в одной "семье" с Уэсом Андерсоном, Пон Чжун Хо, Джимом Джармушем, Лукой Гуаданьино, Линн Рамзи и Джоанной Хогг", - призналась актриса.

В беседе она также рассказала, что у нее никогда в молодости не было особых карьерных амбиций. Тогда она мечтала о семье, хороших друзьях, жизни в горной части Шотландии, множестве собак и огороде. 

Это лишь часть интервью с Тильдой, опубликованная Vogue. Полная версия появится в британской версии журнала за февраль.

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Тильде Суинтон 60 лет, она ни разу не была замужем. У актрисы есть дети - близнецы Ксавье и Онор (23), рожденные в отношениях с художником Джоном Патриком Бирном. 

Тильда Суинтон известна по ролям в таких фильмах, как "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Суспирия", "Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф", "Выживут только любовники", "Пляж" и "Мстители: Финал".

Напомним, в декабре прошлого года каминг-аут совершил актер Эллиот Пейдж, которого звали Эллен. 

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