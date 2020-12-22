Фото ⟩ Актер Эллиот Пейдж впервые показал себя после признания, что он транс-мужчина

33-летний актер выразил благодарность поклонникам за поддержку.

"От всей души, спасибо. Ваши любовь и поддержка стали величайшим подарком. Берегите себя, поддерживайте друг друга", - написал он, в то же время призвав подписчиков поддерживать организации помощи трансгендерам.

В феврале 2014-го Пейдж совершил каминг-аут как лесбиянка, а в 2018-м обручился с танцовщицей Эммой Портнер. Он активно поддерживает ЛГБТК+-сообщество.