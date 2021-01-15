Арми Хаммер отказался от роли в фильме с Дженнифер Лопес из-за обвинений в секс-каннибализме

Скриншоты переписок, из-за которых разразился скандал, были опубликованы в анонимном Instagram-аккаунте. В переписке собеседник (якобы Арми Хаммер) высказывает свои сексуальные фантазии на тему каннибализма и сексуального насилия. Многие сообщения выглядят по‑настоящему пугающими.

Он пишет, что он "100%-ный каннибал", и фантазирует о жестоких действиях с девушками, в том числе о расчленении. Актер, в частности, признается, что хочет выпить кровь собеседниц или съесть их части тела.

Ранее актер объявил о своем разводе с Элизабет Чемберс после 10 лет брака. Как сообщает Daily Mail, бывшая жена актера Элизабет Чемберс поверила в опубликованную о бывшем муже информацию. Издание со ссылкой на неназванного друга Чемберс утверждает, что во время их развода прошлым летом Хаммер преследовал ее и хотел сделать с ней что-то, что ее пугало.

Сам актер назвал эти заявление "идиотскими", но решил не участвовать в съемках фильма "Скоростная свадьба" студии Lionsgate.

"Я не отвечаю на эти идиотские заявления, но в свете злобных и ложных онлайн-атак на меня я не могу с чистой совестью оставить своих детей на четыре месяца для съемок фильма в Доминикане. Lionsgate поддерживает меня в этом решении, и я им благодарен за это", - заявил Хаммер.

Как сообщает Harper's Bazaar, представитель продюсеров фильма уже прокомментировал эту новость: "Учитывая скорое начало работы над фильмом, Арми пожелал покинуть проект. Мы поддержали его в этом решении".

Есть информация, что исполнительница главной роли Дженнифер Лопес также была против участия актера в съемках.