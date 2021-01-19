В США мужчина три месяца тайно прожил в аэропорту: он боялся лететь домой из-за Covid-19

36-летний Адитья Сингх был арестован 16 января, когда сотрудники авиакомпании попросили мужчину предоставить документы. Мужчина показал идентификационную карту, принадлежавшую менеджеру аэропорта, который, в свою очередь, еще в ноябре сообщил о ее пропаже.

Полиция констатировала, что Сингх прибыл в Чикаго из Лос-Анджелеса 19 октября.

Мужчина рассказал стражам порядка, что нашел в аэропорту пропуск и начал его использовать, так как из-за Covid-19 "слишком сильно боялся отправиться домой".

Привлеченная к делу прокурор рассказала СМИ, что мужчина питался оставленными и подаренными пассажирами продуктами.

Наибольшее удивление у следователей вызвало обстоятельство, что мужчина смог незамеченным так долго находиться в аэропорту, свободно попадая в зону, предусмотренную для сотрудников.

Проживающий в Лос-Анджеле мужчина не имеет криминального прошлого. Следователи не уверены и в его целях прибытия в Чикаго. Мужчина уже находится под арестом за нарушение охраняемой зоны аэропорта и ему запрещено использовать аэропорт О’Хара в Чикаго. Он будет освобожден, если сможет внести залог в размере 1000 долларов.