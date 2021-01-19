В США мужчина три месяца тайно прожил в аэропорту: он боялся лететь домой из-за Covid-19

36-летний Адитья Сингх был арестован 16 января, когда сотрудники авиакомпании попросили мужчину предоставить документы. Мужчина показал идентификационную карту, принадлежавшую менеджеру аэропорта, который, в свою очередь, еще в ноябре сообщил о ее пропаже.
Полиция констатировала, что Сингх прибыл в Чикаго из Лос-Анджелеса 19 октября.
Мужчина рассказал стражам порядка, что нашел в аэропорту пропуск и начал его использовать, так как из-за Covid-19 "слишком сильно боялся отправиться домой".
Привлеченная к делу прокурор рассказала СМИ, что мужчина питался оставленными и подаренными пассажирами продуктами.
Наибольшее удивление у следователей вызвало обстоятельство, что мужчина смог незамеченным так долго находиться в аэропорту, свободно попадая в зону, предусмотренную для сотрудников.
Проживающий в Лос-Анджеле мужчина не имеет криминального прошлого. Следователи не уверены и в его целях прибытия в Чикаго. Мужчина уже находится под арестом за нарушение охраняемой зоны аэропорта и ему запрещено использовать аэропорт О’Хара в Чикаго. Он будет освобожден, если сможет внести залог в размере 1000 долларов.
Несмотря на то, что многократно было выяснено, что Сингх не создал угроз безопасности пассажиров, судья заявила, что "аэропорт должен быть абсолютно безопасен, чтобы пассажиры могли спокойно летать. Его действия в этом случае создали угрозу обществу".