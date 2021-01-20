"Для большинства - он просто пыль". Как стильный фотосет спас дворника Юру от долгов и судебных приставов

В субботу, 16 января, фотограф опубликовал фотографии Юры, рассказав его историю.

Роман и Юра познакомились давно - в лагере для детей-инвалидов. Мама фотографа работала там, потому он вместе с младшим братом проводил лето в лагере. Через много лет Юра начал работать дворником, узнал маму старого знакомого, поздоровался с ней и был приглашен на чай.

После этого бабушка и тетя автора публикации начали опекать и помогать Юре. Роман подчеркнул, что из-за инвалидности по нарушению ментального развития его знакомый не может жить самостоятельно.

Фотограф рассказал, что Юра не раз становился жертвой мошенников.

Филиппов рассказал, что дворник задолжал банкам примерно 700 тысяч рублей (около 7 826 евро), потому пенсию и зарплату он не получает - все выплаты уходят на закрытие долга. Именно поэтому Филиппов устроил старому приятелю фотоссесию и призвал своих подписчиков помочь Юре.

Лишь за сутки ему скинули 657,5 тысячи рублей (около 7 351 евро). Фотограф сказал, что на эти деньги будут погашены долги Юры, а остаток будет потрачен на ремонт его комнаты.

"Большинство людей его не замечает, для них он просто пыль. Но он не виноват в своей жизни. Не все мы рождаемся в одинаковых условиях с одинаковыми возможностями. Чуть больше банальной удачи, и он вполне оказаться на настоящей обложке GQ. Ведь его доброте и силе духа позавидует каждый", - написал фотограф.

Роман также заснял момент того, как отправляет деньги Федеральную службу судебных приставов, и выразил благодарность всем тем, кто помог в сборе средств.

Самой идеей фотопроекта о Юре Филиппов поделился еще 6 января.

"Это Юра, мой сосед. Он работает дворником, несмотря на инвалидность. Хочу снять про него проект", - писал фотограф. Затем Филиппинов начал выкладывать серии фотографий о жизни дворника: "Юра завтракает", "Юра идет на работу", "Юра на работе".