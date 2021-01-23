Чтобы не было поздно, или История о неиспользованных направлениях на обследования

На прошлой неделе Национальная служба здоровья начала рассылать приглашения женщинам старше 50-ти лет на бесплатную маммографию груди. Такие письма рассылаются раз в два года женщинам от 50 до 69 лет. Кроме того, женщины в возрасте от 25 до 70 лет через каждые три года получают подобные приглашения на скрининг рака шейки матки. Об этом рассказывает "Чайка".

К сожалению, большая часть жительниц Латвии игнорирует эти приглашения, вероятно, складывая их в тумбочку. Мы хотим рассказать вам историю, которая, возможно, заставит вас записаться прямо сейчас и пройти обследование. Или спросить у своих близких, получали ли они такие письма и когда собираются пойти с ними к врачу.

"Мама стала странной"

"Мне бы очень хотелось, чтобы это был смешной пост про Мурзилку, Чёрную пятницу и приближающиеся праздники. Но, к сожалению, он будет грустным", - написала на своей странице в Facebook даугавпилчанка Нина Тимофеева 19 декабря 2020 года. 14 декабря умерла её мама. Ей было 68 лет.

Нина рассказывает, что осенью прошлого года близкие стали замечать, что что-то не так, что мама стала вдруг странно себя вести. "Сначала она начала ежедневно ронять посуду. Потом ушла в магазин, оставив во дворе на скамейке любимую "Фурлу" с кошельком и всеми документами. Потом стала спотыкаться и ударяться на ровном месте.

То, что сначала казалось смешным, постепенно начало раздражать и пугать".

Нина отмечает, что её мама всю жизнь считала, что основная обязанность врачей - это "высосать из честного человека деньги и найти несуществующие болезни". Поэтому у неё с братом ушло больше недели на то, чтобы убедить маму записаться к семейному доктору.

"Было уже поздно"

Только дойти до врача они так и не успели - за три дня до записи мама упала и не смогла встать: не слушалась левая половина тела. "Скорая забрала её в больницу, но, к сожалению, инсульт, на который мы надеялись (оказывается, можно надеяться на инсульт!), не подтвердился: у мамы обнаружилась опухоль груди в четвёртой стадии с метастазами в мозг. Плюс, уже имеющиеся болячки, от которых она годами лечилась заговорённой мазью и молитвами", - пишет Нина.

Состояние мамы стремительно ухудшалось, операцию не назначали, было уже поздно.

После этого Нине удалось увидеться с мамой только один раз - из-за пандемийного карантина в больницу сейчас пускают только к "уходящим" больным…

Неиспользованные направления на маммографию

Нина рассказывает, что пока мама была в больнице, брат нашёл у неё в шкафу неиспользованные направления на маммографию за два предыдущих года. А папа узнал, что у семейного врача она была в последний раз в 2017 году.

"Расскажите им эту историю!"

В конце Нина обращается ко всем, кто прочёл эту историю: "Дорогие мои! Если кто-то из ваших родителей (или вы сами) тоже считает, что медицина - зло, и что если в семье никогда не было онкологии, то нечего и беспокоиться - расскажите им эту историю. И гоните под конвоем на все необходимые проверки. Даже если они заявляют, что вот, мол, бабушка с дедушкой никогда не ходили к врачам, и дожили до ста лет".

Позвоните и запишитесь

Вот и мы не смогли пройти мимо этой истории. Потому, что по статистике каждый год в Латвии примерно 1100-1200 женщин заболевает раком груди. А рак шейки матки - это второе по распространённости онкологическое заболевание у женщин в возрасте от 15 до 44 лет во всём мире. И потому, что только от 20% до 30% женщин приходят с этими письмами-направлениями на обследования.

Если вы из их числа, то, пожалуйста, подумайте о себе и своих близких, позвоните и запишитесь - в письме есть информация о том, в каких медучреждениях можно пройти обследование.