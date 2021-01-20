Ср, 20.01.2021
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У каждого третьего повышенное кровяное давление, но каждый 4-й не знает своих измерений. Почему?

ФОТО: shutterstock/forma82

27% жителей Латвии имеют повышенное кровяное давление, причем еще четверть (21%) своих измерений кровяного давления не знают, свидетельствует исследование "Индекс здоровья Mana aptieka & Apotheka". 

Для повышенного кровяного давления или гипертензии чаще всего характерны бессимптомные случаи, поэтому специалисты рекомендуют людям в любом возрасте проводить регулярные проверки, чтобы контролировать кровяное давление и уже вовремя предотвратить риск заболеваний сердечно-сосудистых заболеваний.

В исследовании выяснилось, что наиболее часто повышенное кровяное давление наблюдается у людей с нездоровым образом жизни (38%) и у тех, кто ежедневно ведет малоподвижный образ жизни (32%). Чаще всего проблемы с кровяным давлением наблюдаются у пожилых людей - большинство сениоров старше 64 лет (63%) отметили, что повышенное кровяное давление является одной из проблем их здоровья, но это не означает, что с повышенным кровяным давлением не сталкиваются и молодые люди. Хотя и реже, но и у молодых людей бывает гипертензия, которую подтверждает каждый десятый (9%) респондент. Кроме того, специалисты по уходу за здоровьем предусматривают, что

ввиду сидячего образа современной жизни в будущем это число может увеличиться.

Волнующе, что именно молодежь является среди тех жителей, которые не знают своих измерений кровяного давления - 43% от 18 до 29 лет и 36% от 30 до 39 лет.

"Нередко сталкиваемся с незнанием не только результатов измерений собственного кровяного давления, но и того, что является или не является нормой, и каковы наиболее частые симптомы повышенного кровяного давления. Например, человек с регулярными головными болями ищет болеутоляющую таблетку, но в таких случаях мы все-таки призываем измерить кровяное давление. И действительно, нередко причиной боли является повышенное кровяное давление, и в таких случаях болеутоляющая таблетка - это не решение, наоборот - ее не рекомендуется использовать, так как она может способствовать разрыву кровеносного сосуда", рассказывает сертифицированный фармацевт сети аптек Apotheka Аманда Озолиня.

Диагноз без симптомов

Одной из особенностей повышенного кровяного давления является то, что часто нет никаких физических ощущений или видимых симптомов, поэтому люди, которые каждый день чувствуют себя хорошо, даже не задумываются о проверке или сталкиваются с трудностями или сомнениями, принимая диагноз. Фармацевт указывает, что именно по этой причине следует обратиться к врачу, который поможет понять причины повышенного кровяного давления, не ожидая признаков или последствий, которые сделают диагноз более достоверным. Будут люди, которые чувствуют вызванную гипертензией головную боль только при конкретных обстоятельствах, хотя наблюдается еще много случаев, когда повышенное кровяное давление констатируется уже при серьезных более серьезных сердечно- сосудистых заболеваниях.

Измерение уровня кровяного давления в нормальных условиях сегодня доступно и в аптеках, однако исследование показывает, что в течение последнего года этой услугой воспользовались лишь 14% опрошенных. На практике чаще всего измерение кровяного давления выбирают люди старше 45 лет и такие, у которых уже есть какие-либо жалобы, например, головная боль, головокружение или нарушения зрения. Однако измерять кровяное давление несколько раз в год рекомендуется всем жителям независимо от возраста, особенно потому, что сейчас быстро возрастает риск ожирения, поскольку большую часть времени мы проводим дома, физическая активность - недостаточная, а нездоровая еда - доступна до дверей дома.

"Немало и таких пациентов, у которых кровеносные сосуды уже привыкли к повышенному кровяному давлением, что человек его просто не чувствует - даже при показаниях 180/110, который уже свидетельствует о сильной гипертензии". В таких ситуациях человек рискует своим здоровьем и даже жизнью, но часто не готов выслушивать это, потому что привык к такому состоянию, хотя на самом деле диагноз серьезен, и человек должен переоценить существующий образ жизни, привычки или же принимать какие-либо понижающие давление лекарства, чтобы уменьшить риск пережить внезапный инсульт или инфаркт. В свою очередь, уже во время лечения наблюдаем, что есть часть людей, которые попринимают лекарства, и в момент, когда чувствуют себя лучше и уровень кровяного давления урегулирован, прекращают их принимать - и это также не рекомендуется, так как для сохранения нормального кровяного давления в долгосрочной перспективе лекарства в любом случае должно быть применяться в течение всей жизни. Кроме того, для тех, у кого уже установлено повышенное кровяное давление, измерения должны быть проведены регулярно и должны быть записываться в специальную книжку, которую выдает кардиолог", - рассказывает сертифицированный фармацевт сети аптек Apotheka Аманда Озолиня.

Три опоры здорового кровяного давления

Хотя есть случаи, когда человеческие гены могут иметь определенную роль в стимулировании повышенного кровяного давления и связанных с ним заболеваний, следует учитывать факт, что члены одной семьи или домашнего хозяйства живут в одной среде и в условиях, соблюдают подобный стиль жизни, это означает, что повышенное кровяное давление чаще всего является не наследственностью, а результатом привычек. Кроме того, следует помнить, что здоровый образ жизни может улучшить "плохой ген", а нездоровый, наоборот - вызвать повышенное кровяное давление и в том случае, если в семье до этого не было никого с такой проблемой. Поэтому здоровые привычки в любом возрасте находятся в основе профилактики, чтобы уже вовремя уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

#1 Умеренная и соответствующая физическая нагрузка

Начинающим рекомендуется начинать с небольшой нагрузки, постепенно увеличивая ее, так как при внезапной физической нагрузке пульс повышенный и возобновляется медленно, стремительно поднимая кровяное давление. Для физических активностей рекомендуется уделить, по меньшей мере, 30 минут в день - быстрая прогулка, медленный забег или поездка на велосипеде. Важно, чтобы активность была такой, которая обеспечивает равномерное дыхание и нагрузку, поэтому, например, работа в саду не будет подходящей активностью для улучшения здоровья сердца.

#2 Здоровые обычные привычки

Один из наиболее эффективных способов защиты себя от повышенного кровяного давления - это отказ от курения, уклонение от пребывания в накуренной среде и соблюдение основных принципов здорового питания. Важно следить за потреблением соли, так как чрезмерное использование соли в питании является одним из самых распространенных причин гипертензии. Внимание следует уделить и жирным блюдам, которые существенно увеличивают возможность ожирения и риск заболевания сердечно-сосудистой системы.

#3 Здоровая реакция на стрессовые ситуации

В стрессовых ситуациях тело выделяет много гормонов, которое краткосрочно заставляют сердце биться быстрее, таким образом повышая кровяное давление. Долгосрочные вызванные стрессом проблемы еще научно не доказаны, однако, если человек на стресс реагирует нездоровыми способами, например, куря, употребляя алкоголь или нездоровый пищу, риск заболевания увеличивается.

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