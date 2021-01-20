У каждого третьего повышенное кровяное давление, но каждый 4-й не знает своих измерений. Почему?

"Немало и таких пациентов, у которых кровеносные сосуды уже привыкли к повышенному кровяному давлением, что человек его просто не чувствует - даже при показаниях 180/110, который уже свидетельствует о сильной гипертензии". В таких ситуациях человек рискует своим здоровьем и даже жизнью, но часто не готов выслушивать это, потому что привык к такому состоянию, хотя на самом деле диагноз серьезен, и человек должен переоценить существующий образ жизни, привычки или же принимать какие-либо понижающие давление лекарства, чтобы уменьшить риск пережить внезапный инсульт или инфаркт. В свою очередь, уже во время лечения наблюдаем, что есть часть людей, которые попринимают лекарства, и в момент, когда чувствуют себя лучше и уровень кровяного давления урегулирован, прекращают их принимать - и это также не рекомендуется, так как для сохранения нормального кровяного давления в долгосрочной перспективе лекарства в любом случае должно быть применяться в течение всей жизни. Кроме того, для тех, у кого уже установлено повышенное кровяное давление, измерения должны быть проведены регулярно и должны быть записываться в специальную книжку, которую выдает кардиолог", - рассказывает сертифицированный фармацевт сети аптек Apotheka Аманда Озолиня.
Три опоры здорового кровяного давления
Хотя есть случаи, когда человеческие гены могут иметь определенную роль в стимулировании повышенного кровяного давления и связанных с ним заболеваний, следует учитывать факт, что члены одной семьи или домашнего хозяйства живут в одной среде и в условиях, соблюдают подобный стиль жизни, это означает, что повышенное кровяное давление чаще всего является не наследственностью, а результатом привычек. Кроме того, следует помнить, что здоровый образ жизни может улучшить "плохой ген", а нездоровый, наоборот - вызвать повышенное кровяное давление и в том случае, если в семье до этого не было никого с такой проблемой. Поэтому здоровые привычки в любом возрасте находятся в основе профилактики, чтобы уже вовремя уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
#1 Умеренная и соответствующая физическая нагрузка
Начинающим рекомендуется начинать с небольшой нагрузки, постепенно увеличивая ее, так как при внезапной физической нагрузке пульс повышенный и возобновляется медленно, стремительно поднимая кровяное давление. Для физических активностей рекомендуется уделить, по меньшей мере, 30 минут в день - быстрая прогулка, медленный забег или поездка на велосипеде. Важно, чтобы активность была такой, которая обеспечивает равномерное дыхание и нагрузку, поэтому, например, работа в саду не будет подходящей активностью для улучшения здоровья сердца.
#2 Здоровые обычные привычки
Один из наиболее эффективных способов защиты себя от повышенного кровяного давления - это отказ от курения, уклонение от пребывания в накуренной среде и соблюдение основных принципов здорового питания. Важно следить за потреблением соли, так как чрезмерное использование соли в питании является одним из самых распространенных причин гипертензии. Внимание следует уделить и жирным блюдам, которые существенно увеличивают возможность ожирения и риск заболевания сердечно-сосудистой системы.
#3 Здоровая реакция на стрессовые ситуации
В стрессовых ситуациях тело выделяет много гормонов, которое краткосрочно заставляют сердце биться быстрее, таким образом повышая кровяное давление. Долгосрочные вызванные стрессом проблемы еще научно не доказаны, однако, если человек на стресс реагирует нездоровыми способами, например, куря, употребляя алкоголь или нездоровый пищу, риск заболевания увеличивается.