У каждого третьего повышенное кровяное давление, но каждый 4-й не знает своих измерений. Почему?

Для повышенного кровяного давления или гипертензии чаще всего характерны бессимптомные случаи, поэтому специалисты рекомендуют людям в любом возрасте проводить регулярные проверки, чтобы контролировать кровяное давление и уже вовремя предотвратить риск заболеваний сердечно-сосудистых заболеваний.

В исследовании выяснилось, что наиболее часто повышенное кровяное давление наблюдается у людей с нездоровым образом жизни (38%) и у тех, кто ежедневно ведет малоподвижный образ жизни (32%). Чаще всего проблемы с кровяным давлением наблюдаются у пожилых людей - большинство сениоров старше 64 лет (63%) отметили, что повышенное кровяное давление является одной из проблем их здоровья, но это не означает, что с повышенным кровяным давлением не сталкиваются и молодые люди. Хотя и реже, но и у молодых людей бывает гипертензия, которую подтверждает каждый десятый (9%) респондент. Кроме того, специалисты по уходу за здоровьем предусматривают, что

ввиду сидячего образа современной жизни в будущем это число может увеличиться.

Волнующе, что именно молодежь является среди тех жителей, которые не знают своих измерений кровяного давления - 43% от 18 до 29 лет и 36% от 30 до 39 лет.

"Нередко сталкиваемся с незнанием не только результатов измерений собственного кровяного давления, но и того, что является или не является нормой, и каковы наиболее частые симптомы повышенного кровяного давления. Например, человек с регулярными головными болями ищет болеутоляющую таблетку, но в таких случаях мы все-таки призываем измерить кровяное давление. И действительно, нередко причиной боли является повышенное кровяное давление, и в таких случаях болеутоляющая таблетка - это не решение, наоборот - ее не рекомендуется использовать, так как она может способствовать разрыву кровеносного сосуда", рассказывает сертифицированный фармацевт сети аптек Apotheka Аманда Озолиня.

Диагноз без симптомов

Одной из особенностей повышенного кровяного давления является то, что часто нет никаких физических ощущений или видимых симптомов, поэтому люди, которые каждый день чувствуют себя хорошо, даже не задумываются о проверке или сталкиваются с трудностями или сомнениями, принимая диагноз. Фармацевт указывает, что именно по этой причине следует обратиться к врачу, который поможет понять причины повышенного кровяного давления, не ожидая признаков или последствий, которые сделают диагноз более достоверным. Будут люди, которые чувствуют вызванную гипертензией головную боль только при конкретных обстоятельствах, хотя наблюдается еще много случаев, когда повышенное кровяное давление констатируется уже при серьезных более серьезных сердечно- сосудистых заболеваниях.