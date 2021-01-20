Трансляция ⟩ Инаугурация Байдена: 46-й президент США принял присягу

Вместе с ним в должность вступила Камала Харрис первая женщина на посту вице-президента США - и первым человеком афроамериканского и азиатского происхождения в этой должности, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

"Народ, глас народа, услышали и к народу прислушались. Мы снова поняли, что демократия хрупка и драгоценна. Сегодня, друзья мои, демократия победила", - начал Байден свою инаугурационную речь.

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В своей речи новый президент призвал нацию к единству и несколько раз повторил, что будет стремиться объединить граждан США, став "президентом для всех американцев". 3

"Красное противостоит синему. Город - деревне. Консерваторы - либералам. Но мы можем с этим справиться", - заявил Байден.

США столкнулись с подъемом политического экстремизма, внутреннего терроризма, которым нужно противостоять, и которые необходимо победить, добавил президент.

"Перед богом и всеми вами, даю вам слово, что всегда буду защищать конституцию, демократию и Америку. Вместе мы напишем американскую историю - историю надежды, а не страха", - резюмировал Байден свою речь, обращаясь к присутствующим.

Перед церемонией принесения присяги выступили сенатор-республиканец Рой Блант и бывшая кандидат в президенты Эми Клобушар, а Леди Гага исполнила гимн США.

Первой перед зданием Капитолия клятву на верность Конституции дала Камала Харрис в присутствии судьи Верховного суда США Сони Сотомайор. 3

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Его предшественник Дональд Трамп сломал традицию и покинул Белый дом до инаугурации. Трамп - первый президент США за последние 150 лет, который, оставляя должность, не примет участие в церемонии инаугурации своего последователя.

Текст присяги остается без изменений с XIX века и состоит из одного предложения: "Я торжественно клянусь, что буду честно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и делать все, что в моих силах, чтобы поддерживать, охранять и защищать конституцию Соединенных Штатов". 3