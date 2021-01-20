Трансляция ⟩ Инаугурация Байдена: 46-й президент США принял присягу
В Вашингтоне принял присягу 46-й президент США Джо Байден.
В Вашингтоне принял присягу 46-й президент США Джо Байден.
Вместе с ним в должность вступила Камала Харрис первая женщина на посту вице-президента США - и первым человеком афроамериканского и азиатского происхождения в этой должности, сообщает Русская служба Би-Би-Си.
"Народ, глас народа, услышали и к народу прислушались. Мы снова поняли, что демократия хрупка и драгоценна. Сегодня, друзья мои, демократия победила", - начал Байден свою инаугурационную речь.
"Красное противостоит синему. Город - деревне. Консерваторы - либералам. Но мы можем с этим справиться", - заявил Байден.
США столкнулись с подъемом политического экстремизма, внутреннего терроризма, которым нужно противостоять, и которые необходимо победить, добавил президент.
"Перед богом и всеми вами, даю вам слово, что всегда буду защищать конституцию, демократию и Америку. Вместе мы напишем американскую историю - историю надежды, а не страха", - резюмировал Байден свою речь, обращаясь к присутствующим.
Перед церемонией принесения присяги выступили сенатор-республиканец Рой Блант и бывшая кандидат в президенты Эми Клобушар, а Леди Гага исполнила гимн США.
Его предшественник Дональд Трамп сломал традицию и покинул Белый дом до инаугурации. Трамп - первый президент США за последние 150 лет, который, оставляя должность, не примет участие в церемонии инаугурации своего последователя.
В преддверии инаугурации центр американской столицы напоминает осажденную крепость - с колючей проволокой, перекрытыми дорогами и контингентом в 25 тыс. силовиков на страже порядка. Особые меры предосторожности были приняты после штурма Капитолия сторонниками уходящего президента 6 января, в результате которого погибли пять человек.