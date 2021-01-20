Кариньш: поддержанные нацблоком поправки к Конституции - возвращение в советские времена

На встрече с депутатами политического объединения "Для развития/За!" Кариньш подчеркнул, что создание инклюзивного общества является основой развития Латвийского государства. Премьер-министр и представляемое им партийное объединение "Новое Единство" не поддерживают упомянутые поправки к Конституции, поскольку они ведут в обратном направлении - к возвращению во времена СССР.

"Поправки, внесенные в Сейм, в случае их принятия будут возвращением к прошлому, а мы все должны работать вместе, чтобы смотреть в будущее, в направлении развития, выбранном нашей страной, где каждый человек является ценностью.

Эти поправки непростительно раскалывают наше общество во времена, когда единство имеет решающее значение в борьбе с пандемией", - сказал Кариньш.

Премьер-министр поблагодарил депутатов "Для развития/За!" за беседу и подчеркнул, что только совместными усилиями в Сейме можно будет предотвратить принятие поправок к Конституции и закрепить направление развития Латвии к благосостоянию и безопасному для каждого человека, инклюзивному государству.

Как сообщалось, нацобъединение подало в Сейм законопроект о внесении изменений в статью 110-ю Конституции, которые конституционно закрепляют понятие семьи, состоящей из женщины и мужчины.

По мнению партии, понятие семьи необходимо более четко определить в основном законе государства. Такая необходимость возникла после постановления Конституционного суда от 12 ноября 2020 года, которое в понятие семьи также включает семьи однополых партнеров и возлагает на государство обязанность защищать и поддерживать их.