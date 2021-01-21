В Москве смягчили ряд ограничений от Covid-19

С 22 января возобновляется работа московских колледжей, спортивных школ и детских досуговых учреждений дополнительного образования, которые находятся в ведомстве московского правительства. По решению Минобрнауки РФ, в вузах удаленное обучение продолжается до 6 февраля.

Также с завтрашнего дня разрешена работа музеев, библиотек и других учреждений культуры. В кинотеатрах, театрах и концертных залах максимальное число зрителей разрешено увеличить с 25% до 50% от вместимости зала.

При этом действующие ограничения остаются в силе для ресторанов, ночных клубов, баров, боулингов, караоке, дискотек и других развлекательных заведений.

Пожилым гражданам Москвы и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется продолжать сохранять домашний режим, а для предприятий остается в силе требование о переводе не менее чем одной трети сотрудников на удаленную работу.