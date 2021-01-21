Грибок ногтей - самоисцеления не будет, дерматолог развенчивает мифы

На коже человека и в норме находятся грибки, поскольку являются частью микрофлоры кожи, однако есть и т.н. патогенные грибки, начинающие свою негативную деятельность только при определенных обстоятельствах, например, после травмы ногтя или при снижении иммунитета. "К сожалению, насколько много разновидностей грибков, настолько же много и народных предрассудков, не позволяющих своевременно взяться за лечение. Чем меньше повреждение, тем быстрее можно его вылечить! Когда начинает разрушаться один ноготь и лечение начинается вовремя, другие ногти болезнь не затронет".

Если грибок уже поселился в ногте, сам по себе он не пройдет и самоизлечения не будет, строго подчеркивает дерматолог, намекая на наиболее частые, царящие в народе, предрассудки.

Детей это заболевание не затрагивает

К сожалению, не только мировые, но и латвийские данные свидетельствуют, что все чаще диагностируют ногтевой грибок у детей.

Связан со стоячей работой

Люди, работающие долго и в не подходящей обуви, включены в группу риска, а также те, у кого физиологически ноги потеют сильнее, чем у других.

Возрастная болезнь

Ногтевой грибок констатируют и у детей, и у молодых людей. Вероятность заболеть существует у каждого, но у заболевания есть определенные условия - восприимчивость организма, неправильный уход за ногтями.

Ногтевой грибок - это стыдно

"Да, повреждение ногтей, вызванное грибком, делает ногти не привлекательными. Они меняют цвет, роговеют, крошатся. Их становится трудно обстричь, поэтому они отрастают длинные. Обладатель таких ногтей зачастую старается избегать общества и ограничивает свою социальную активность - не посещает спортзал, бассейн, баню. Ороговевшие ногти могут доставлять человеку и физические страдания - боль. Однако необходимо помнить, что грибок ногтей - это заболевание, которого не нужно стыдиться, а нужно обращаться за помощью к специалисту!" - подчеркивает дерматолог.

Со временем пройдет сам по себе

"Все, кто боится, должен знать - самоизлечения в случае с ногтевым грибком не будет. Долгое время, на протяжении многих лет, состояние может быть неизменным, например, небольшое повреждение одного ногтя, но без помощи состояние не улучшится", - подчеркивает дерматолог. Со временем состояние может только ухудшиться, повреждение ногтя будет прогрессировать и распространяться на соседние ногти или на ногти второй руки или ноги.

Лекарство вредны для печени

"Этот миф - самый популярный! С ним сталкиваться приходится ежедневно, разговаривая практически с каждым обладателем поврежденных ногтей. Прошли те времена, когда для лечения ногтей надо было применять медикаменты, губящие печень и почки", - подчеркивает дерматолог Карлс.

Больной ноготь снимают

"С согласия пациента раньше так и делали", - подтверждает Карлс, "но теперь есть другие, более современные средства лечения".

Поможет интернет или народная мудрость

Время от времени в интернете появляется реклама многообещающих средств для лечения грибка. Зачастую реклама таких средств многообещающая и ссылается на неблагоприятное влияние противогрибковых препаратов на организм. "К сожалению, в реальности эффективность этих чудо-средств не основана ни на каких доказательствах и равняется нулю", - напоминает специалист.

Лечение дорогое и длительное