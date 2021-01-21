Суд оправдал экс-главу LDz Магониса и миллионера Осиновского, обвиняемых во взяточничестве

Решение может быть обжаловано в Видземском окружном суде.

В момент оглашения приговора в зале суда находился только Магонис. Другие стороны заслушали приговор дистанционно. После оглашения вердикта суда Магонис заявил журналистам, что комментариев давать не будет. Судья Карлис Янсонс также не дал комментариев.

В свою очередь пресс-секретарь прокуратуры Айга Эйдука заявила агентству LETA, что после ознакомления с вердиктом суда прокуратура обязательно подаст протест.

Адвокат Осиновского Елена Квятковская заявила агентству LETA, что считает вердикт суда справедливым и юридически корректным.

"После того, как в суде были рассмотрены все доказательства, допрошены все свидетели, стало ясно, что приговор должен быть оправдательным. Я уже указывала как на низкое качество обвинения, так и на полное отсутствие доказательств, поэтому такой приговор суда закономерен", - подчеркнула Квятковская.

В свою очередь Осиновский при посредничестве Квятковской выразил удовлетворение тем, что латвийская судебная система показала свою независимость. "Принимая во внимание прямое давление заинтересованных сторон на суд, в том числе с использованием СМИ и различных организаций, я убежден, что суду было нелегко принять справедливое решение. Видземский районный суд доказал, что судебная система Латвии может защитить граждан, общество и национальную экономику", - заявил Осиновский.

В распространенном Осиновским и его адвокатом заявлении говорится, что это беспрецедентный для Латвии случай, когда абсолютно все приглашенные прокуратурой свидетели стопроцентно подтвердили свои, данные в ходе досудебного расследования показания, которые опровергают обвинение.

Бизнесмен выразил надежду, что прокуратура не будет обжаловать это решение, прекратит его преследовать и разрушать государственную промышленность.

Согласно обвинению, летом 2015 года Осиновский передал Магонису взятку в размере почти 500 тыс. евро за многомилионную закупку предприятия LDz Ritošā sastāva serviss - приобретение старых локомотивов у компании Осиновского Skinest Rail.

Прокуратура требовала для Магониса и Осиновского, которые обвиняются во взяточничестве и даче взятки, четырех лет лишения свободы.

Для Магониса обвинение также требовало конфискации имущества и лишения права занимать должность члена правления в государственных и муниципальных предприятиях в течение пяти лет.

Также прокуратура просила признать 499 500 евро, которые были изъяты при задержании Магониса и Осиновского, преступно нажитым имуществом и конфисковать их в пользу государства.

В своем последнем слове в суде Осиновский категорически отверг обвинение и повторил, что он как физическое лицо заплатил Магонису комиссию за использование личных контактов в "Российских железных дорогах" (РЖД) для продления договора между Даугавпилсским локомотиворемонтным заводом (DLRR) и РЖД.