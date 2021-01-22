НКП призывает проводить открытые заседания правительства об управлении кризисом Covid-19

Лидер НКП министр юстиции Янис Борданс считает, что публичные заседания будут способствовать лучшему и более прозрачному общению с общественностью. Также, возможно, министры будут более ответственно относиться и к заседаниям, и к тому, что на них говорится. По мнению политика, для этого есть и правовая основа, потому что в чрезвычайном положении, когда деятельность парламента ограничена, общественность должна видеть, как проходят министерские обсуждения и принимаются решения.