Самоизоляцию не нужно будет соблюдать только после возвращения из Ватикана

По сравнению с прошлой неделей из списка изъята Исландия, где в течение недели заболеваемость выросла до 60,5 заболевших на 100 000 жителей за последние две недели.

Порог самоизоляции в Латвии установлен на 50 случаях на 100 000 жителей. Среди стран ЕС и ЕЭЗ этот показатель ниже только в Ватикане.

По-прежнему самоизоляцию нужно будет соблюдать, возвращаясь или путешествуя транзитом через Чехию, где самая высокая заболеваемость в ЕС. Кроме того, самоизоляцию нужно соблюдать после возвращения из Андорры, Ирландии, Словении, Португалии, Кипра, Швеции, Монако, Словакии, Лихтенштейна, Нидерландов, Швейцарии, Дании, Испании, Мальты, Италии, Хорватии, Люксембурга, Польши, Франции, Германии, Австрии, Румынии, Венгрии, Бельгии, Норвегии, Болгарии, Греции, Финляндии, Исландии и других не упомянутых в списке стран ЕС. Уровень угрозы здоровью в этих странах оценен как очень серьезный.

Среди упомянутых стран присутствует и Литва с 716 заболевшими на 100 000 жителей, Эстония с 590,5 заболевшими и Латвия с 658,8 случаями Covid-19 на 100 000 жителей.

Из стран за пределами ЕС и ЕЭЗ самоизоляцию не нужно соблюдать после возвращения из Южной Кореи, Руанды, Новой Зеландии, Таиланда, Сингапура и Австралии. В свою очередь самоизоляцию надо соблюдать, возвращаясь из Великобритании и Японии. Эти страны среди тех, откуда разрешено пересекать внешнюю границу ЕС.

При въезде в Латвию из других неупомянутых в списках стран самоизоляцию соблюдать надо.