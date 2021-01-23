Фото ⟩ Дудь, Влади, Noize MC и другие звезды, которые вышли на акции в поддержку Навального

"Я сюда приехал по музыкально-культурно-дружеским делам, не связанным с этим. Я ни разу не политический активист, но сейчас не интересоваться политикой глубоко опасно для любого человека. По той простой причине, что, если ты не интересуешься политикой, в какой-то момент с тобой может случиться суд за партой в подмосковном городе Химки или в любом другом городе. Или твой самолет могут развернуть и посадить не в том месте, где тебе нужно, сломать тебе кучу планов и даже не извиниться. Это неприемлемо, беспредел не должен становиться нормой, поэтому я здесь", - приводит слова журналиста "Медуза".

На акцию протеста во Владивостоке вышел Юрий Дудь @yurydud



Спасибо большое за поддержку! pic.twitter.com/iFqJftpYqB — Команда Навального (@teamnavalny) January 23, 2021

Напомним, на Дальнем Востоке и в Сибири начались митинги в поддержку Алексея Навального. В 13 российских городах, в том числе в Москве, Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске, уже задержали не менее 48 человек. Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на "ОВД-Инфо".

Во Владивостоке шествие началось на Светланской улице в центре города. Позже движение по ней полностью перекрыли. На акцию пришел журналист Юрий Дудь.

Также стало известно, что российский видеоблогер Сыендук (Дмитрий Карпов) был задержан на Невском проспекте в Петербурге.

В социальных сетях появились фотографии других знаменитостей:

СМИ сообщают, о степдап-комике Даниле Поперечном и организаторе рэп-баттов Рестораторе среди тех, кто вышел поддержать Навального.

Журналистка Ирина Шихман.

ФОТО: instagram Ирины Шихман

Популярный актер Семен Трескунов в разговоре с журналистами канала "Дождь" признался, что пришел на подобную акцию впервые.

На акцию пришла телезвезда и блогер Алена Водонаева. Снимок она разместила в Instagram-сторис.

ФОТО: instagram.com/alenavodonaeva

Блогер Николай Соболев сообщил, о задержаниях на Пушкинской площади в Москве. Он тоже среди протестующих.

К примеру, фотографиями с места событий поделились участник группы "Каста" Влади и актер "Гоголь-центра" Никита Кукушкин.

Телеведущая и актриса Татьяна Лазарева пришла на митинг с ершиком.

Вместе с Лазаревой находится комик и актер Антон Лапенко.

Фотографией с Пушкинской площади и призывом #свободунавальному поделился рэпер Noize MC.

В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" Ксения Собчак указала, что Алла Пугачева отписалась в Instagram от Филиппа Киркорова и подписалась на Алексея Навального.

СМИ также сообщают, что в Москве задержан блогер Илья Варламов.