Умер стилист Александр Шевчук. О его смерти сообщила Лайма Вайкуле
В возрасте 54 лет ушел из жизни российский стилист Александр Шевчук. О его смерти в своем Instagram сообщила певица Лайма Вайкуле.
В возрасте 54 лет ушел из жизни российский стилист Александр Шевчук. О его смерти в своем Instagram сообщила певица Лайма Вайкуле.
О причине смерти Шевчука пока не сообщается.
"У нас было общее прошлое, которого можно было не стесняться, и планы на будущее, которым, увы, не суждено осуществиться..." - подписала снимок со стилистом певица. Под фото Вайкуле добавила: "Его больше нет с нами..."
Как пишет "Медуза", Шевчук сотрудничал с Аллой Пугачевой, Ларисой Долиной, Филиппом Киркоровым и рядом других артистов.
Он также выступал в качестве стилиста на шоу "Фабрика звезд", а также принимал участие в подготовке "Голоса", "Ледникового периода", новогодних выпусков на Первом канале и торжественных церемоний зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые проходили в России в 2014-м.