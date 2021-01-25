Умер стилист Александр Шевчук. О его смерти сообщила Лайма Вайкуле

О причине смерти Шевчука пока не сообщается.

"У нас было общее прошлое, которого можно было не стесняться, и планы на будущее, которым, увы, не суждено осуществиться..." - подписала снимок со стилистом певица. Под фото Вайкуле добавила: "Его больше нет с нами..."

Как пишет "Медуза", Шевчук сотрудничал с Аллой Пугачевой, Ларисой Долиной, Филиппом Киркоровым и рядом других артистов.