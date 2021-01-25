"Мне главное было любить его, несмотря ни на что". Никита Ефремов откровенно о ДТП с участием отца

Ксения решила прибегнуть к помощи психолога в процессе проведения интервью - они с гостем ответили на вопросы специалиста, а в конце выпуска получили заключение с рядом выводов о себе.

"При определенном раскладе в моей жизни могло произойти такое же", - признался Никита, который раньше также злоупотреблял алкоголем. Сейчас он старается вести здоровый образ жизни и ходит к психотерапевту.

Одной из основных тем интервью Собчак с артистом был вопрос о том, какого это быть носителем знаменитой фамилии. Они обсудили семью, детские травмы, причины возникновения у Никиты проблем с алкоголем и наркотиками. В интервью Ефремов также рассказал о том времени, когда из-за зависимости срывал съемки, попадал в ДТП и даже пытался совершить суицид. Была затронута и тема отношений с Марией Иваковой.

О смертельном ДТП Михаила Ефремова

ФОТО: скриншот видео

Летом 2020 года Михаил Ефремов стал виновником аварии, в результате которой погиб мужчина. Актер получил семь с половиной лет лишения свободы. Никита впервые высказался на тему инцидента.

Артист рассказал, что узнал о случившемся по телефону от знакомых. Он был в дороге, когда ему посыпались звонки. Тогда он уже и узнал обо всем подробно в Интернете. Никита попытался позвонить отцу, но у того был выключен телефон.

После этого Никита позвонил своему психотерапевту и близким людям - это помогло ему справиться с шоком от увиденных новостей и видео с отцом. Увидеться с Михаилом в тот момент Никита даже не пробовал - он находился не в том эмоциональном состоянии:

"Там в момент создается облако людей, эгрегор людей, которые на этой трагедии паразитируют. Я понимаю на тот момент, что я в таком состоянии, что никакого конструктивного действия не сделаю. У меня сердце колошматило 140-170 (ударов в минуту. - Прим. ред.). (...) Я на очень сильных чувствах могу сделать еще хуже. Чтобы помогать, я должен быть в ровном и спокойном состоянии. У меня, конечно, было желание что-то сделать, но я понимал, что нет", - признался Никита.

ФОТО: скриншот видео

Позже сын навещал отца и пытался его поддержать:

"Через несколько дней я был у него дома. В этой ситуации мне главное было любить его, несмотря ни на что. И любить - это не значит, что оправдывать или не оправдывать, просто энергетически. Я просто приезжал к нему и был рядом с ним". 1

Согласно словам Никиты, они не говорили о ДТП.

Об адвокате Пашаеве

Ксения сказала, что Никите стоило убедить отца сменить адвоката, из-за которого он получил срок больше, чем мог бы. Артист заявил, что решил не навязывать свое мнение, поскольку отец - взрослый человек, способный самостоятельно принимать решения. Он отметил, что адвокат ему сразу не понравился.

"Это его жизнь, его действия и его последствия. Как бы ужасно это ни звучало", - 1

прокомментировал Никита свое решение не говорить об адвокате. В то же время он отметил, что, если бы у него спросили мнение, он бы ответил.

Кроме того, он добавил, что не думает, что является для отца настолько авторитетной личностью, чтобы тот прислушался к нему. Никита выразил надежду, что отец сделает выводы из случившегося и изменится в лучшую сторону. Общение они с отцом поддерживают.