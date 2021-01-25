В садиках Гулбенского края выявлен Covid-19; пятилетние и шестилетние дети занимаются дистанционно

В гулбенском дошкольном образовательном учреждении Auseklītis Covid-19 заболели два человека - педагог и ее помощница, поэтому до 7 февраля воспитанники одной группы находятся на карантине.

В яунгулбенском дошкольном образовательном учреждении также констатировано два случая заражения Covid-19, поэтому учреждение временно закрыто, пятилетние и шестилетние дети занимаются дистанционно.

Также Covid-19 заболел ученик Свекской основной школы, которая реализует программы специального образования. После выявления Covid-19 учеба для всех воспитанников до 7 февраля будет организована удаленно.