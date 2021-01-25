Пн, 25.01.2021
Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке. Юлия Навальная из автозака
Юлия Навальная из автозака
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • В садиках Гулбенского края выявлен Covid-19; пятилетние и шестилетние дети занимаются дистанционно
1 мин для прочтения

В садиках Гулбенского края выявлен Covid-19; пятилетние и шестилетние дети занимаются дистанционно

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Заболевание Covid-19 констатировано в ряде образовательных учреждений Гулбенского края, подтвердила агентству LETA руководитель управления образования Гулбенского края Эдите Канавиня.

В гулбенском дошкольном образовательном учреждении Auseklītis Covid-19 заболели два человека - педагог и ее помощница, поэтому до 7 февраля воспитанники одной группы находятся на карантине.

В яунгулбенском дошкольном образовательном учреждении также констатировано два случая заражения Covid-19, поэтому учреждение временно закрыто, пятилетние и шестилетние дети занимаются дистанционно.

Также Covid-19 заболел ученик Свекской основной школы, которая реализует программы специального образования. После выявления Covid-19 учеба для всех воспитанников до 7 февраля будет организована удаленно.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, 14-дневное кумулятивное число заболевших в Гулбенском крае сейчас составляет 217 человек.

Последние новости

НАВЕРХ
Back