Павлютс: если Латвия весной получит всего 110 000 вакцин AstraZeneca, это замедлит вакцинацию

В пресс-конференции приняли участие:

Премьер-министр Кришьянис Кариньш;

Депутат Сейма Ритварс Янсонс;

Министр благосостояния Рамона Петравича;

Министр юстиции Янис Борданс;

Министр здравоохранения Даниэлс Павлютс.

Если Латвия весной получит всего 110 000 вакцин AstraZeneca, это существенно замедлит вакцинацию

Если Латвия весной получит всего 110 000 доз вакцины AstraZeneca вместо запланированных 424 000 доз, это существенно снизит возможности уже в марте начать массовую вакцинацию, заявил после заседания коалиционного совета министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

В пятницу, 22 января, была получена информация о том, что до апреля вакцины AstraZeneca в Европу, в том числе Латвию, будут поставляться в гораздо меньшем количестве, чем было предусмотрено ранее. Это связано с проблемами в производстве вакцин, которые будут решаться на европейском уровне, сказал министр.

Павлютс призвал включиться в решение этого вопроса премьер-министра Кришьяниса Кариньша, министра иностранных дел Эдгара Ринкевича и министра юстиции Яниса Борданса.

В настоящий момент нет точной информации о том, насколько большой может оказаться нехватка вакцин, так как из Брюсселя поступает очень противоречивая информация. 3

"Информация, которую мы получили в пятницу, свидетельствует о том, что мы, возможно, получим до апреля вместо 424 000 доз вакцин 110 000 доз, но сейчас мы не можем ее ни опровергнуть, ни подтвердить. На наши планы вакцинации это повлияет достаточно существенно. Если эти цифры подтвердятся, это будет уменьшение примерно на 300 000 доз в марте, что значительно снизит возможности начать более массовую вакцинацию", - сказал Павлютс.

В центрах социального ухода будут назначены координаторы

Для уменьшения заболеваемости Covid-19 в центрах социального ухода будут назначены координаторы по обмену информацией между министерствами благосостояния, здравоохранения, охраны среды и регионального развития, предусматривает разработанный министерствами и Латвийским союзом самоуправлений план по сокращению заболеваемости в пансионатах.

Министр благосостояния Рамона Петравича, представляя план в понедельник, сообщила журналистам, что во время второй волны Covid-19 инфекция затронула 80 центров социального ухода. В большинстве учреждений вирус своевременно выявляется и предотвращается его дальнейшее распространение, однако в некоторых учреждениях болезнь распространяется бесконтрольно. Тем не менее в Латвии ситуация в этом отношении лучше, чем в других странах Европы и мира.

"С первого дня Минблаг активно работал над тем, чтобы максимально защитить людей, живущих в этих учреждениях. Это было приоритетом. Теперь, учитывая большое количество инфицированных по всей стране и в обществе, мы видим, что не все сработало так, как теоретически ожидалось. Необходимы дальнейшие улучшения и действия, и мы немедленно их введем ", - пообещала министр.

Петравича отметила, что уже весной в учреждениях ухода были введены различные меры безопасности, большая часть из них действовала и летом, за что Минблаг получил претензии, например, от Бюро госуполномоченного по правам человека.

Разработанный министерствами план предусматривает семь направлений работы. Они включают в себя соблюдение требований эпидемиологической безопасности, предотвращение распространения инфекции и оказание поддержки персоналу в учреждениях социального ухода. 3

"Как министр я хочу видеть более быстрое улучшение ситуации, особенно в то время, когда в Европе распространяется новый тип вируса. До начала вакцинации нам вместе с Минздравом и Министерством охраны среды и регионального развития нужно максимально улучшить ситуацию в центрах социального ухода", - сказала Петравича.