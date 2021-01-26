Зима накрыла снежным платком пустыню Сахара

Кристаллы льда покрыли обширную территорию на северо-западе от Алжира. Впечатляющее и уникальное явление, которое за 50 лет было замечено всего в четвертый раз, запечатлел местный фотограф Карим Бушетат. Сейчас эти фотографии стали чрезвычайно популярными в соцсетях.

Место, где в пустыне Сахара выпал снег, находится примерно в 1000 метрах над уровнем моря, и его окружают горы Атлас. Летом средняя температура воздуха там часто превышает 38 градусов Цельсия, однако в январе температура воздуха держится в районе +14 градусов Цельсия, пишет Sky News.

На позапрошлой неделе ночь на вторник была особой - температура воздуха упала до -3 градусов.

Снег в пустыне Сахара ФОТО: Reuters/ScanPix

Накопление снега и льда на севере Сахары - довольно необычное явление, однако не невозможное. За последние 50 лет снег в этом месте выпал в четвертый раз. Ранее это было зафиксировано в 1979, 2016 и 2018 годах. В прошлый раз осадки были куда более значительнее последней "метели". В 2918 году в отдельных частях пустыни толщина снежного покрова достигала даже 40 сантиметров.