В Эстонии утверждено новое правительство: одному из кандидатов стало плохо

Видео: Утверждение нового правительства

Президент утвердила новое правительство Каи Каллас в должности в 8:44 - c восходом солнца. Из Кадриорга члены нового правительства отправились в Рийгикогу, где принесли присягу.

Председателем нового правительства стала реформистка Кая Каллас, а в составе ее кабинета будет 14 министров.

На свое первое кабинетное совещание новое правительство соберется в 14 часов, чтобы обсудить вопросы, связанные с распространением коронавируса.

В понедельник в Рийгикогу за новое правительство свои голоса отдали 70 депутатов.

Президент Керсти Кальюлайд поблагодарила Партию реформ и Центристскую партию за быстрые коалиционные переговоры и отметила, что новое правительство должно стать правительством для всех эстоноземельцев.

По словам Кальюлайд, две недели на формирование коалиции - это не долго, но времени нет, поскольку с каждым днем поступают тревожные новости, связанные коронакризисом, будь то о проигравших вирусу людях или попавших в трудное положение предприятиях.

"Благодарю Центристскую партию и Партию реформ за быстрые действия", - сказала Кальюлайд, добавив, что благодарит и правительство Юри Ратаса, и все предыдущие правительства.

"У вас есть шанс превратить плохое в хорошее, это важный шанс и я верю, что вы его используете", - сказала президент, обращаясь к вступающему в должность правительство.

По словам Кальюлайд, одна из важных задач нового правительства - показать народу, что можно организовать финансирование партий прозрачным и честным образом. Кроме того, по словам президента, люди рассчитывают на то, что государство одержит победу в борьбе с коронавирусом и пожилые больше не будут умирать.

По словам Кальюлайд, в борьбе с коронавирусом правительство ждут и другие вызовы - так, нужны инвестиции в цифровое управление, Эстония должна защитить свою лидерскую роль в формировании цифрового общества, а в законодательстве необходим зеленый поворот.

Вступающая в должность премьер-министра Кая Каллас отметила, что это правительство роста. Каллас признала, что новому правительству придется иметь дело с серьезным кризисом, но его можно использовать в качестве удобрения для будущего.

Во время торжественной церемонии кандидату в министры внешней торговли и инфотехнологий Андресу Суттю стало плохо. Его проводили в президентский дворец.