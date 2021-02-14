"В 90-е было очень голодно!" Жанна Дубска о работе, соцсетях, фото в нижнем белье в 62 года и позитиве

Жанна Дубска - имидж-дизайнер, телеведущая и... доктор наук! Она уже давно активно ведет блог в Instagram, а в свои 62 года заводит аккаунт в TikTok и рекламирует на себе нижнее белье. Она рушит стереотипы о том, какой должна быть женщина в этом возрасте, заряжает позитивом подписчиков и учит радоваться жизни других. Особенно в это непростое время. "Жанна, в чем сила?". А сила, естественно, в простых человеческих ценностях.

Серия статей RUS TVNET "Я так хочу!" о сильных женщинах. Кто такая сильная женщина? Военнослужащая в форме? Пилот самолета? Да! Но еще и женщина, которая посвятила всю себя детям, нашла себя в науке, и даже та, кто просто танцует на пилоне, не боясь осуждения окружающих. Сильная женщина - та, которая, несмотря на любые препятствия и стереотипы, не боится идти вперед и делать так, как того хочет именно она!

О начале карьеры

ФОТО: Из личного архива Жанны Дубской

В 90-е было очень голодно! Я преподавала в институте, была доцентом в Рижском техническом университете. Мы получали очень мало, приходилось много подрабатывать. Эту историю, наверно, рассказывала почти каждая вторая из 90-х, которая прошла 90-е. От голода было принято много каких-то решений. Я - не исключение.

Я начала думать, чем же мне заработать, чтобы делать то, что я люблю, и то, что мне нравится. К чему у меня есть склонность и талант. В то время профессия (стилист) на этом рынке была абсолютно новая. Честно говоря, и спроса такого не было. Но сама профессия постановки для глянцевых журналов и рекламы в мире была. Просто у нас глянцевых журналов - не очень-то было, они сами только начали появляться в 90-е. И профессия шоппера (персональный помощник, консультант, обычно с образованием дизайнера, стилиста, нанятый для персонального обслуживания клиента. - Прим. ред.) была редко востребована, а имидж-дизайнер - такого слова даже не было. Да и мы так не называли. Очень долго с Костей, моим мужем, думали, как же назвать эту профессию. Поскольку я с ней познакомилась в London College of Fashion (Лондонский колледж моды), так и назвали - стилист. Или фотостилист. Поначалу.

Хотелось кушать - не только кашу, но и маслицем намазать. Хотелось путешествовать, ездить и работать в интересной среде.

И все это в этой профессии я и сделала.

Начали подрабатывать в журналах. Работали спекулятивно (смеется). Потом это я уже узнала, как это называется. Когда говоришь клиенту - "Верь мне! Я первая приду, я тебе приз в зубах принесу! Как шавка или лошадь-доходяга - выиграю, верь мне!". Вот так же мы говорили и журналам - "Верьте нам, мы вам принесем и сделаем такие обложки, которых у вас не бывало! Мы вам такие страницы моды сделаем...". В то время журналы очень часто "заимствовали" у других журналов фотоматериал, не считая нужным за него платить. А самим создавать - в голову не приходило.

Вскоре они начали понимать, что с нами в сотрудничестве получаются классные фотки и значительно более качественный продукт, появляются рекламодатели.

ФОТО: Из личного архива Жанны Дубской

Простая калькуляция показала, что перспективнее работа стилиста. Бонусы - путешествия, интересная среда, креативная работа, развитие и так далее. В институте все это было, но оно никак не приводило к каким-то большим заработкам и большим возможностям.

Просто посчитала, что мне нужно уходить из института, иначе - зашиваюсь.

Многие коллеги потом сказали, что вовремя ушла. Потому что это репрессивно, когда ты имеешь две научные степени, много учился, твои знания уникальны, карьера идет, а ты получаешь такую мизерную компенсацию за это! Это тебя просто унижает. Это было унизительно мало.

В 90-е годы мы все были новые. Я стала ездить на показы и проекты в Нью-Йорке, Милане, Париже. Неважно, это редактор латвийского журнала или московского. Мы такие все были молодые. Пресса - и пресса! Я за то время познакомилась практически со всеми в то время видными редакторами - Алёной Долецкой (Vogue Russia 1998 -2010), Эвелиной Хромченко ("Модный приговор", L'Officiel 1998-2010), Татьяной Козловой, Татьяной Михалковой (модель и журналист). То есть со всеми, кто тогда ездил с телевизионными проектами или глянцевыми журналами.

Женщина-стилист - это...

ФОТО: Из личного архива Жанны Дубской

Женщина-стилист, мужчина-стилист - тут гендерных различий не вижу. Если мы говорим об обслуживании клиентов, о работе с частным клиентом - нередко сравниваю профессию с работой доктора. Это довольно интимная сфера. Ты работаешь с клиентом, создавая его имидж. Человек перед тобой раздевается, оголяется. Здесь, чтобы успешно работать с клиентом, нужны не гендерные отличия, а человеческие качества и свойства, которые позволяют быть хорошим доктором.

Тут и знание психологии, и интуиция, и эмпатия. Это те вещи, которые кроме твоих знаний и опыта дают тебе возможность хорошо понимать человека, быстро подстраиваться под его психологическое состояние и давать ему то, что нужно, если он сам даже не может это сформулировать четко.

О позитиве, энергии и силе

ФОТО: Из личного архива Жанны Дубской

Что нехарактерно для моего возраста - я начинаю новые дела, новые проекты и осваиваю новые профессии. Здесь уже, видимо, какое-то внутреннее стремление к чему-то новому, к познанию. Мне становится скучно. Так было всегда.

Сколько бы это ни приносило денег, рано или поздно я начну искать новое - потому что мне просто скучно по жизни делать одно и то же.

Я всегда боялась рутины. Она не просто мне не нравилась, а я боялась ее. Люди даже называют это не рутиной, а "зоной комфорта". Мне в этой среде - в этой работе - так все понятно, так все надежно, так все уже пройдено и ничего такого опасного там меня не поджидает...

Многие на этом ломаются!

Потому что как раз тогда, когда расслабляешься и кажется, что на лаврах ты уже почил, то подкрадывается что-нибудь такое - шарах тебе! (Смеется.) И вот ты уже делаешь что-то, что сегодня никому не нужно, либо тебя молодые просто обставили. Или то, как ты это делаешь, уже полностью устарело. Хотя есть очень много людей, которые ничего не меняют в жизни и им так комфортно. Но мне - нет.

Довольно много думаю насчет позитива и негатива. Я понимаю, что есть два вида людей, которые кардинально отличаются друг от друга: одни уверены, что в мире много хорошего и если попадается что-то плохое, то это случайно. Но некоторых это обламывает очень сильно. Не могу утверждать, что это правильный путь, но я принадлежу к тем, кто ждет от мира хорошего.

Ну, случается плохое - конечно, равновесие должно быть!

Смотрю на это философски. Научилась уже. Это не значит, что так было всегда.

Есть люди, которые все время ждут подвоха, что мир такой опасный... А вот у меня мир дружественный. Мне кажется, что на самом деле в нем так много прекрасных людей, что я сейчас уже мало замечаю недружелюбного. Как будто слух отключается и я не слышу каких-то едких замечаний. Могу просто не заметить язвительный комментарий.

О хейтерах

ФОТО: Из личного архива Жанны Дубской

Конечно, с ними можно бороться, но мне в свои 62 года не хочется. Вообще. Ни с кем. Может быть, надо, но я не вижу особого смысла. Например, пишет мне одна подписчица: "Я вас помню! Вы еще 20 лет назад были толстая с повисшей грудью" - что-то такое.

Вы не поверите! 20 лет прошло, а у меня все еще живот и повисшая грудь! Все на месте, не волнуйтесь, спокойно! Все хорошо (смеется).

Кого-то, может быть, это расстроит с утра: открываешь Instagram/Facebook, а там такой коммент. Мне смешно. Она мне жизнь наладила, я посмеялась с утра.

Хотя бывают те, кто бьет по больному. Хейтеры не так, а в ближнем окружении могут шарахнуть.

О страхах

Я всегда анализирую - чего в жизни надо бояться? Я знаю, чего я боюсь, и не верю людям, которые говорят, что ничего не боятся. Есть же у каждого человека свои страхи.

Я не боюсь осуждения окружающих, их мнения о моей фигуре, о моем бюсте, о моей коже. Ну да, есть такой бюст, такой живот, такая кожа. Но если я смогу научить и показать на себе с такой кожей и такой грудью, как ТАКУЮ кожу, ТАКУЮ грудь и ТАКОЙ живот, как у меня, упаковать красиво - то чего мне бояться? Что бы что? Меня сосед осудит?

Пишет одна читательница гневно на портал: "Неужели она думает, что ее читательницы, которым за 60, за свои годы не научились бюстгальтер себе выбирать?". Да! Не научились. И если бы я не видела, сколько ко мне клиентов приходит в неправильно выбранном бюстгальтере, а это уже создает некоторые проблемы с пропорциями... Этому же почти не учат. Даже многие продавцы не знают, как правильно. А я работала на стольких каталогах нижнего белья,

я столько сисек разных форм вложила в разные бюстгальтеры. Я профи в этом!

И я на себе показываю. А что вы хотите? Чтобы я в карантин на моделях показывала? Я сижу в карантине - одна, дома. На ком мне это показывать? Кому-то я не понравлюсь. А кому-то понравилась!

Многие люди боятся, что над ними будут смеяться. Но если человек смеется, только вы сами ставите плюс или минус этому. Я считаю, что любой смех вызывает позитив. Любой! Мы же с детства ходим в цирк - над кем мы смеемся? Над клоуном! Потому что он делает забавные вещи, ему нестыдно размалевать себе лицо, надеть какие-то несоразмерные ботинки и покривляться. Мы от души смеемся. В этом случае, если даже кто-то посчитает, что Жанна Дубска как клоунесса - что у меня от этого отвалится?

Если он посмеялся, если в любом случае я вызвала не раздражение, а смех! Чего же мне бояться?

Лучше бояться раздражения, негатива, депрессивности. Потому что очень многие люди тем, о чем говорят, нагнетают еще большую депрессуху. И абсолютно этого не стесняются и не боятся. Еще и устрашают всякими вещами! Я боюсь в депрессуху человека загнать, но если они смеются и улыбаются - ну и хорошо!

О Комикс-Жанне

ФОТО: Из личного архива Жанны Дубской

Когда я начала вести форматы на телевидении, где меня снимали каждый день, то я отделила публичную Жанну - это Комикс-Жанна. Я ей приписала характеристики. Недавно смотрела, как Дэвид Суше (британский актер) создавал образ Эркюля Пуаро (детектив, персонаж романов Агаты Кристи. - Прим. ред.). Он читал романы Агаты Кристи, выписывая характеристики: как он ест, пьет, каким тембром голоса говорит и что делает. Вот я такое и составила для комикс-Жанны Дубской. Потому и назвала "комикс".

Этот характер, конечно, мой. Но это одна часть меня. Реальная Жанна - очень многогранная. И в блоге (в Instagram. - Прим. ред.) могу быть какой угодно - этот образ ближе к тому, какая я на самом деле.

Есть сферы, которых я не касаюсь и просто не пускаю. Или никого, или только ближний круг и определенных людей. А иногда можешь запускать прохожих. Случайных людей. Я сейчас меньше путешествую, но раньше - много. И как раз в своих путешествиях могла впустить в свой мир прохожих - людей, с которыми я встречалась на каких-нибудь просторах мира. Людей, с которыми было очень комфортно и я могла быть откровенной и более открытой, чем в каких-то своих кругах.

А модные круги, они вообще довольно поверхностны. Мне кажется, что гламурная тусовка - немножечко мелковатая. Например, работая в академической среде я сталкивалась с более глубокими людьми. А в фэшн-среде - с менее.

О любви к работе

ФОТО: Из личного архива Жанны Дубской

Во-первых, самое важное качество работы, которой занимаюсь, - она практически не повторяется. Это развивающийся и креативный род занятий, который не повторяется изо дня в день. И эта характеристика мне очень нравится.

Каждый день - особенный и не похож на другой!

Во-вторых, даю людям вкусную и особую атмосферу и качество, которые позволяют им рассетить свой мир.

Я - блогер. Человек который ведет свой блог и условно имеет свой журнал (публикации), свое "телевидение" (прямые эфиры), свою комикс-страничку (сториз), которую люди полистали и теперь в курсе сериала про Жанну Дубску и что с этой 62-летней блогиней происходит. Они могут почитать посты в моем глянцевом журнале, который сейчас все больше и больше становится видеожурналом. Могут прийти на мои внутренние эфиры и посмотреть, с какими людьми интересными я общаюсь и какие вообще дела и проблемы меня интересуют. Если им интересно - приходят, подписываются и все!

Я - инфлюенсер. Нужно понимать четко: я - публичный персонаж, за которым люди идут. Они доверяют мне, моему мнению и моей экспертности

- и в этой экспертности я отвечаю за базар!

Я должна четко отличать, что говорю, как себя веду и не призываю ли я других к чему-то опасному или к чему-то вредному. Я тут четко прописываю свои цели и этические нормы. Здесь есть определенная социальная ответственность, которую я очень хорошо понимаю.

Я - модель. Как модель я транслирую образ жизни, которому хочется подражать 60-50-30-летним. То есть это некая картинка, которую хочет проживать 30-летняя женщина через годков 30. Она хочет так жить. А может ей просто нравится наблюдать.

Я - стилист и консультант по стилю, эксперт по имиджу. Оказываю профессиональные услуги, будь это консалтинг, обучение, воспитание новых стилистов - неважно, что я преподаю, я еще и преподаватель!

Каждую из работ я люблю за что-то! Если я как модель в 62 года со своим киселем вместо сисек и пузиком еще что-то могу сказать, и женщина скажет - "Камон, да мой живот еще лучше, чем у Жанки" - супер, классно!

И это дает такой кураж! Что же мне не любить свою работу?

О моделинге в нижнем белье

Чем я занималась в 2020-м? Моделила! Сделала новую вещь, стала моделью нижнего белья! Это не просто новое - "я еще и это смогла", я действительно кайфанула от того, что людям это понравилось и многие женщины от этого вдохновились. Да, конечно, вдохновилась и часть мужчин (смеется)...

Вызвала волну протестов у прессы. Знаете, что обсуждали? То, что вдруг увидят дети.

Как будто дети страшно шокируются, если женщина сидит в бюстгальтере.

Они даже не знают, что надо шокироваться. Это взрослые им рассказывают, что надо почему-то переживать, если женщина сидит не в купальнике, а бюстгальтере, что это какая-то разница, видимо, большая. Этот материал - можно показывать, а вот этот - нельзя, потому что он вышитый и называется бюстгальтер. Бред!

Но больше всего возмущало то, что я это делаю в 62 года. И знаете, в чем больше всего обвиняли? Что это она так мужика ищет! (смеется) Это возмущало определенный тип женщин, который выступает за то, что коленки после 40 нельзя показывать! Ну представляете, если коленки после 40 лет нельзя показывать, то сиськи - тем более! Особенно после 60. Потому что Шанель сказала подмышки нельзя, коленки нельзя и... Да! Нельзя.

Лучше публично не показывать. Если ты идешь на какую-то тусовку - лучше в бюстгальтере не иди!

Особенно, если бюст висит! Но научить и показать, дать урок, как это делать (выбирать бюстгальтер. - Прим. ред.) - не плохо.

Каждое утро проверяю соцсети, смотрю кто что написал и вижу, что людям это нравится, заходит. Одна подписчица написала -

"Вы как лекарство раздаете нам каждое утро позитивный заряд. А мы в очереди стоим на его раздаче".

Это же очень приятно, когда вам каждое утро говорят, какая вы классная не потому, что талия тонкая, кожа гладкая, а бюст стоячий. А просто потому что вы людям несете позитив.

О ценностях

Здоровье. Самая большая ценность. Если его нет, то любые другие наши ценности могут быть сильно трансформированы. Наблюдала даже, когда люди переступали жестко какие-то этические нормы из-за здоровья или проблем с ним.

Ценность здоровья и человеческой жизни - одни из самых главных, с которыми ничего рядом и не стоит.

Юмор. Я не представляю, если бы он ушел из жизни. Тогда, наверно, другие ценности - обесценились бы. Потому что даже самые большие лишения юмор помогал пережить человеку в любых ситуациях.

ФОТО: Из личного архива Жанны Дубской

Любовь. Априори любовь к людям. Я априори их люблю. Меня часто спрашивают не надоедают ли мне клиенты, все ли нравятся, а нет ли такого, который бы плохо пах или психологически некомфортный мне человек, а также, как я с этим справляюсь? Да никак! Я их люблю.

Как доктор. Доктор, который не любит своих пациентов и они его раздражают - это профнепригодность!

Точно также со стилистом. Я человек, мне не все нравятся, но - я их всех люблю. Если они особо негативно или агрессивно настроены против меня, я буду их любить и постараюсь сделать их жизнь более прекрасной, красивой.