Тревога и подавленность: как справляться с негативными эмоциями во время режима ЧС?

Чаще всего тревогу чувствовали женщины (55%), мужчины чувствовали ее реже (45%).

Молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет (62%) также отмечали тревогу как наиболее часто испытываемую эмоцию.

Радость, чаще всего, также испытывали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет (62%), в то время как сеньоры в возрасте от 60 до 74 лет (33%) испытывали радость гораздо реже. Кроме того, радость чаще ощущали люди, живущие семьей из четырех человек (50%), а реже – живущие одиноко (27%).

Подавленность чаще ощущали женщины (38%), чем мужчины (29%), студенты (50%) и безработные в поисках работы (36%), а реже – пенсионеры (29%).

Эксперты поясняют, что любая эмоция очень важна для человека как социального существа, потому что так он реагирует на происходящее вокруг. Разумеется, положительные эмоции, такие как радость и интерес, оказывают положительное влияние на человека – они расширяют кругозор, вдохновляют, но не следует считать, что отрицательные эмоции – хуже.

Вполне нормально – испытывать и отрицательные эмоции, однако нужно быть более внимательным и уметь распознавать и понимать их, поскольку, если их игнорировать или подавлять, они также могут негативно повлиять на физическое здоровье.

Важно принимать свои эмоции

"Эмоции – это переживаемая выраженная реакция на происходящее в организме и в окружающей среде. Они имеют огромную важность, поскольку говорят о том, как мы семя чувствуем, а также мотивируют на дальнейшие действия. Подавляемые в течение долгого времени эмоции могут привести к различным психосоматическим заболеваниям, проявляемым в таких физических ощущениях, как головные боли, желудочно-кишечные расстройства, недомогание. Чтобы научиться принимать эмоции, нужно думать о них как о предвестниках – они ни "хорошие", ни "плохие", и, хоть иногда и могут вызывать неприятные чувства, они несут очень ценную информацию", – объясняет специалист по здоровью общества и магистр медицинских наук Инета Ванага.

Эмоции указывают на основные потребности и желания человека, и если они не удовлетворены, мы испытываем такие негативные эмоции, как печаль, ненависть, подавленность, страх.

Следует учитывать, что во время режима чрезвычайной ситуации действительно ограничиваются некоторые потребности человека, например, общение со близкими, которое является очень важным аспектом для хорошего самочувствия, и поэтому чаще наблюдается подавленность или даже злость.

На каждую эмоцию мы реагируем по-разному

Каждая из эмоций вызывает определенные чувства и мотивирует нас на конкретные действия. Часто мы ощущаем их физически, например, живот скручивает от отвращения, а чувство стыда заставляет краснеть и мешает говорить. Когда чувствуется радость, в тело явно ощущается прилив энергии, и появляется желание больше двигаться и что-то делать. Беспокойство, которое испытывает большая часть респондентов, является одной из форм тревоги. Проявления тревоги могут быть самыми разными, например, страх, опасения, учащенное дыхание и дрожь. С нарастанием чувства тревоги человек может переживать сильнейшее проявление тревоги – панику.