Вт, 26.01.2021
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Тревога и подавленность: как справляться с негативными эмоциями во время режима ЧС?

ФОТО: unsplash.com

Наиболее частыми эмоциями, которые переживали жители Латвии за последний месяц, были тревога, она стала доминирующей для половины населения (50%), за ней следовали радость, которую испытывали 43% общества, и подавленность, от которой страдали 34% респондентов. Также часто испытываемыми чувствами стали печаль и раздражительность (32%) прояснил опрос, проведенный Apotheka и агентством исследования рынка Norstat.

Чаще всего тревогу чувствовали женщины (55%), мужчины чувствовали ее реже  (45%).

Молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет (62%) также отмечали тревогу как наиболее часто испытываемую эмоцию.    

Радость, чаще всего, также испытывали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет (62%), в то время как сеньоры в возрасте от 60 до 74 лет (33%) испытывали радость гораздо реже. Кроме того, радость чаще ощущали люди, живущие семьей из четырех человек (50%), а реже – живущие одиноко (27%).  

Подавленность чаще ощущали женщины (38%), чем мужчины (29%), студенты (50%) и безработные в поисках работы (36%), а реже – пенсионеры (29%).

Эксперты поясняют, что любая эмоция очень важна для человека как социального существа, потому что так он реагирует на происходящее вокруг. Разумеется, положительные эмоции, такие как радость и интерес, оказывают положительное влияние на человека – они расширяют кругозор, вдохновляют, но не следует считать, что отрицательные эмоции – хуже.

Вполне нормально – испытывать и отрицательные эмоции, однако нужно быть более внимательным и уметь распознавать и понимать их, поскольку, если их игнорировать или подавлять, они также могут негативно повлиять на физическое здоровье.

Важно принимать свои эмоции

"Эмоции – это переживаемая выраженная реакция на происходящее в организме и в окружающей среде. Они имеют огромную важность, поскольку говорят о том, как мы семя чувствуем, а также мотивируют на дальнейшие действия. Подавляемые в течение долгого времени эмоции могут привести к различным психосоматическим заболеваниям, проявляемым в таких физических ощущениях, как головные боли, желудочно-кишечные расстройства, недомогание. Чтобы научиться принимать эмоции, нужно думать о них как о предвестниках – они ни "хорошие", ни "плохие", и, хоть иногда и могут вызывать неприятные чувства, они несут очень ценную информацию", – объясняет специалист по здоровью общества и магистр медицинских наук Инета Ванага.

Эмоции указывают на основные потребности и желания человека, и если они не удовлетворены, мы испытываем такие негативные эмоции, как печаль, ненависть, подавленность, страх.

Следует учитывать, что во время режима чрезвычайной ситуации действительно ограничиваются некоторые потребности человека, например, общение со близкими, которое является очень важным аспектом для хорошего самочувствия, и поэтому чаще наблюдается подавленность или даже злость.

На каждую эмоцию мы реагируем по-разному

Каждая из эмоций вызывает определенные чувства и мотивирует нас на конкретные действия. Часто мы ощущаем их физически, например, живот скручивает от отвращения, а чувство стыда заставляет краснеть и мешает говорить. Когда чувствуется радость, в тело явно ощущается прилив энергии, и появляется желание больше двигаться и что-то делать. Беспокойство, которое испытывает большая часть респондентов, является одной из форм тревоги. Проявления тревоги могут быть самыми разными, например, страх, опасения, учащенное дыхание и дрожь. С нарастанием чувства тревоги человек может переживать сильнейшее проявление тревоги – панику.

Однако именно беспокойство сегодня мотивирует нас соблюдать различные установленные в стране ограничения, поскольку мы не уверены в своей безопасности.

"Каждый сам должен осознавать, что мы ответственны за то, что берем в голову. Если каждый день кажется, что чаще испытываются отрицательные эмоции, следует искать ситуации, приносящие радость. Это может быть что угодно – повторный просмотр любимого фильма или новое хобби", – поясняет Инета Ванага.

4 шага к овладению эмоциями

Хотя эмоции несут полезную информацию, они могут стать сильнее во время режима чрезвычайной ситуации, чем в повседневной жизни, а порой даже отяготить ее, так как не позволяют сосредоточиться на чем-либо ином. В таких случаях могут помочь следующие четыре шага:

1. Дыхание. Оно играет очень важную роль в стимуляции парасимпатической нервной системы, отвечающей за расслабление. Подойдут различные дыхательные упражнения с упором на долгий выдох. Например, четыре секунды - вдох, и семь секунд – выдох, повторяя так несколько раз. Это упражнение следует выполнять не менее 2 минут.

2. Запись эмоций. Следует внимательно наблюдать за своими мыслями, физическими ощущениями, действиями и записывать их. Таким образом эмоции осознаются, и их можно анализировать.

3. Разрядка эмоций. Следует спросить себя, что было бы эффективно сделать в данный момент, чтобы почувствовать себя лучше. Например, гнев и ярость можно разрядить с помощью физической активности – бега или уборки дома.

4. Практикование осознания. Его можно практиковать, сосредотачиваясь на дыхании – закрыть глаза и сфокусироваться на прохождении дыхания через нос или подъеме грудной клетки. В момент, когда приходят различные мысли, снова следует сконцентрироваться на дыхании. Такая практика осознания не только снижает тревогу, но и тренирует способность концентрироваться. Практиковать нужно не менее 10 минут в день.

Исследование проводилось в сотрудничестве с компанией по интернет-исследованиям Norstat с 8 по 15 декабря, опросив 1010 респондентов.

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