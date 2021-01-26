Covid-19 заразился богатейший человек Латинской Америки

У 80-летнего Слима лишь "легкие симптомы" и в целом его состояние здоровья "очень хорошее", сообщил в Twitter его сын.

В понедельник о заражении Covid-19 сообщил 67-летний президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Мексика - одна из наиболее затронутых коронавирусом стран в мире. Там подтверждено более 1,7 случаев заражение, а также 150 000 случаев смерти.

Сын Слима указал, что симптомы у отца наблюдаются уже более недели.