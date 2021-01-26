Вт, 26.01.2021
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Covid-19 заразился богатейший человек Латинской Америки

Карлос Слим ФОТО: Reuters/ScanPix

Богатейший человек Латинской Америки, магнат мексиканской телекоммуникационной индустрии Карлос Слим заразился Covid-19, сообщает ВВС.

У 80-летнего Слима лишь "легкие симптомы" и в целом его состояние здоровья "очень хорошее", сообщил в Twitter его сын.

В понедельник о заражении Covid-19 сообщил 67-летний президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Мексика - одна из наиболее затронутых коронавирусом стран в мире. Там подтверждено более 1,7 случаев заражение, а также 150 000 случаев смерти.

Сын Слима указал, что симптомы у отца наблюдаются уже более недели.

Слиму и его семье принадлежит крупнейшее телекоммуникационное предприятие Мексики America Movil. Журнал Forbes оценивает его богатство в 52 миллиарда долларов.

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