Covid-19 заразился богатейший человек Латинской Америки
Богатейший человек Латинской Америки, магнат мексиканской телекоммуникационной индустрии Карлос Слим заразился Covid-19, сообщает ВВС.
Богатейший человек Латинской Америки, магнат мексиканской телекоммуникационной индустрии Карлос Слим заразился Covid-19, сообщает ВВС.
У 80-летнего Слима лишь "легкие симптомы" и в целом его состояние здоровья "очень хорошее", сообщил в Twitter его сын.
В понедельник о заражении Covid-19 сообщил 67-летний президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
Мексика - одна из наиболее затронутых коронавирусом стран в мире. Там подтверждено более 1,7 случаев заражение, а также 150 000 случаев смерти.
Сын Слима указал, что симптомы у отца наблюдаются уже более недели.
Слиму и его семье принадлежит крупнейшее телекоммуникационное предприятие Мексики America Movil. Журнал Forbes оценивает его богатство в 52 миллиарда долларов.