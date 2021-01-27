У 90-летнего Ивана Краско родился шестой ребенок

Матерью ребенка является 30-летняя Юлия Кичемасова, которой неоднократно приписывали роман с артистом.

Несмотря на боевой настрой, Юлии не удалось забеременеть естественным путем. Женщина провела пять процедур ЭКО, прежде чем смогла выносить их дочь.

Как пишет StarHit, осуществить давнюю мечту актеру удалось благодаря предусмотрительности - еще 20 лет назад, будучи в браке с Натальей Вяльон (третья жена), он позаботился о сохранении своего биологического материала, заморозив сперму в медицинского центре.