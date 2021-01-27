У 90-летнего Ивана Краско родился шестой ребенок
Актер Иван Краско в эфире телепередачи "На самом деле" сообщил, что в декабре у него родилась дочь.
Актер Иван Краско в эфире телепередачи "На самом деле" сообщил, что в декабре у него родилась дочь.
Матерью ребенка является 30-летняя Юлия Кичемасова, которой неоднократно приписывали роман с артистом.
Несмотря на боевой настрой, Юлии не удалось забеременеть естественным путем. Женщина провела пять процедур ЭКО, прежде чем смогла выносить их дочь.
Как пишет StarHit, осуществить давнюю мечту актеру удалось благодаря предусмотрительности - еще 20 лет назад, будучи в браке с Натальей Вяльон (третья жена), он позаботился о сохранении своего биологического материала, заморозив сперму в медицинского центре.
Девочка, которую назвали Дарьей, родилась 4 декабря. Для Ивана Краско это шестой ребенок. Старшая дочь Галина родилась в первом браке, сын Андрей (скончался в 2006 году) и дочь Юлия - дети от второго брака, в третьем браке родились еще два сына - Иван и Федор.