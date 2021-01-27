"Подсознательно каждый хочет выйти на улицу и увидеть, что он не сошел с ума". Лазарева о протестах

На вопрос ведущего Антона Желнова, что же заставляет артистку вновь и вновь выходить на акции протеста, Лазарева ответила: "Мы совершенно не стремимся каждый день выходить на какие-то акции. Это, знаешь, от безысходности. От невозможности другим способом высказать свое мнение относительно происходящего".

Юмористка, которая давно занимается общественной деятельностью, отметила, что на ее решение сильно повлияли фильм про "дворец Путина", отравление и арест Алексея Навального.

"Мне кажется, что подсознательно каждый все-таки хочет выйти на улицу и увидеть, что он не сошел с ума. Потому что, когда смотришь этот фильм, начинаешь думать: кто-то из нас сошел с ума! Либо я, либо те люди, которые в нем фигурируют", - говорит Татьяна Лазарева.

Она также рассказала, что в тот день на улице царила добродушная атмосфера и вопреки слухам о призывах к участию в акциях протеста детей среди митингующих она не заметила никого младше студенческого возраста.

"Сил столько уже нет. Что могу - делаю! Делаю, что не могу не делать. Ты не можешь сидеть дома и не выйти на эту акцию", - признает телеведущая.

Татьяна Лазарева добавила, что перед акцией к ней домой приходил полицейский и просил подписать документ о том, что она предупреждена об уголовной ответственности за призывы к протестам.

"Я давно никого не призываю, я надеюсь на человеческую рефлексию и разумных людей, которые сами принимают решение. Хочешь - иди, не хочешь - не иди", - цитирует "Дождь" телеведущую.

В момент визита ее дома не было, поэтому дверь открыла ее 14-летняя дочь. По ее словам, полицейский "явно по личной инициативе" спросил у девочки, "кто тут что писал про Навального". "Какое право он имеет спрашивать, кто что писал про Навального? Ужас просто, приходят уже на квартиру", - возмутилась Татьяна.

За несколько дней до этого Лазарева опубликовала в Instagram видео, в котором поддержала Алексея Навального и его семью и выразила надежду, что он и дальше будет заниматься политической деятельностью.

Напомним, что Алексей Навальный вечером 17 января вернулся в Москву из Берлина, где он почти пять месяцев лечился после отравления в России боевым отравляющим веществом из группы "Новичок". По прибытии в Шереметьево он был немедленно задержан сотрудниками ФСИН по обвинению в нарушении правил условного срока по делу Yves Rocher. На следующий день Навального арестовали до 15 февраля. Оппозиционера ожидает судебный процесс, на котором ФСИН будет требовать заменить условный срок Навального на реальный.

23 января по всей России прошли акции в поддержку политика.