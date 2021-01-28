Что такое лесные ванны и как они влияют на здоровье? Объясняют эксперты

Что же такое на самом деле эта лесотерапия, чем она отличается от обычной прогулки и почему ее необходимо включить в свою повседневную жизнь, объясняет эксперт по активному отдыху Fjällräven Лаурис Пинькис.

Что такое лесные ванны?

"Синрин" по-японски означает лес, а "йоку" - купания или ванны. Эта идея возникла в Японии в 1980-е годы и оказалась очень эффективным средством для преодоления повседневной суеты и последствий вызванного работой стресса.

Лесные ванны - это не спортивные занятия или пробежки в лесу. Это осознанное пребывание на природе и "соединение" с лесом, используя все человеческие чувства - обоняние, слух, зрение, вкус и осязание. Во время лесных купаний надо позволить своим чувствам впитывать энергию леса, в результате чего мы можем становиться все ближе к природе.

Лесные богатства являются частью основы латышской идентичности. Это желание "погрузиться" в свежий лесной воздух. После долгих прогулок человеческий разум будет открыт и готов к следующему дню. Стресс уйдет, и будет ощущение внутреннего покоя. Благодаря лесным ваннам можно получить столь необходимую энергию. Недаром бабушки заставляют обнимать самые большие деревья в лесу, чтобы получить положительный заряд. Лес подходит для каждого. Для молодого, старого, женщины или мужчины. Это место, где каждый может зарядиться и побыть наедине с собой.

Как происходят лесные ванны?

Сначала надо найти приятное для себя место в лесу - главное, чтобы процессу релаксации не мешали камера, телефон и другие технологии. Затем начни неспешную прогулку, полагаясь на свои внутренние инстинкты, которые будут подсказывать путь. У тебя нет определенной конечной цели, следуй за запахами и звуками, прислушивайся к своему телу и отдайся времени. Ничего, если пройдешь всего 100 м или будешь ходить по кругу. Ты наслаждаешься и впитываешь в себя лес. Все запахи, звуки и все, что видно вокруг.

Самое важное - использовать все пять чувств. Видеть свет, слышать птичьи трели и взмахи крыльев, вдыхать запахи леса, во время каждого вдоха вкушать свежий воздух и через прикосновения ощущать энергию деревьев. Ляг на землю и позволь соединиться всем чувствам. Расслабься и впусти в себя лес.

Влияние свежего воздуха на здоровье

Свежий воздух и прогулки на природе оказывают существенное влияние на физические и умственные способности человека. Это улучшает работу мозга и производительность труда. Снижает кровяное давление, стресс, улучшает иммунную систему, заставляет организм вырабатывать гормоны, способствующие хорошему сну, а также улучшает настроение. Долгие прогулки на свежем воздухе улучшают умственные и мыслительные способности, в результате чего мозг начинает функционировать намного быстрее. Прогулки на воздухе тем более необходимы особенно сейчас, когда в основном все работают из дома, где преимущественно сухой воздух, чтобы не снижалась продуктивность труда.

В свою очередь, деревья выделяют в воздух биологически активные вещества, или фитонциды. Эти частички могут взять на себя часть ответственности за снижение кровяного давления, производство натуральных антител, снижение стресса и улучшение общей иммунной системы.

Проведенное в этом году компанией Latvijas Valsts meži исследование также свидетельствует, что в лесу и на свежем воздухе жители в среднем находятся от 1,5 до 2 часов. Это именно столько, сколько необходимо, чтобы ощутить подаренную лесом релаксацию.

Как одеваться для лесных ванн?