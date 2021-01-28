Что такое лесные ванны и как они влияют на здоровье? Объясняют эксперты

Что же такое на самом деле эта лесотерапия, чем она отличается от обычной прогулки и почему ее необходимо включить в свою повседневную жизнь, объясняет эксперт по активному отдыху Fjällräven Лаурис Пинькис.
"Синрин" по-японски означает лес, а "йоку" - купания или ванны. Эта идея возникла в Японии в 1980-е годы и оказалась очень эффективным средством для преодоления повседневной суеты и последствий вызванного работой стресса.
Лесные ванны - это не спортивные занятия или пробежки в лесу. Это осознанное пребывание на природе и "соединение" с лесом, используя все человеческие чувства - обоняние, слух, зрение, вкус и осязание. Во время лесных купаний надо позволить своим чувствам впитывать энергию леса, в результате чего мы можем становиться все ближе к природе.
Лесные богатства являются частью основы латышской идентичности. Это желание "погрузиться" в свежий лесной воздух. После долгих прогулок человеческий разум будет открыт и готов к следующему дню. Стресс уйдет, и будет ощущение внутреннего покоя. Благодаря лесным ваннам можно получить столь необходимую энергию. Недаром бабушки заставляют обнимать самые большие деревья в лесу, чтобы получить положительный заряд. Лес подходит для каждого. Для молодого, старого, женщины или мужчины. Это место, где каждый может зарядиться и побыть наедине с собой.
Как происходят лесные ванны?
Сначала надо найти приятное для себя место в лесу - главное, чтобы процессу релаксации не мешали камера, телефон и другие технологии. Затем начни неспешную прогулку, полагаясь на свои внутренние инстинкты, которые будут подсказывать путь. У тебя нет определенной конечной цели, следуй за запахами и звуками, прислушивайся к своему телу и отдайся времени. Ничего, если пройдешь всего 100 м или будешь ходить по кругу. Ты наслаждаешься и впитываешь в себя лес. Все запахи, звуки и все, что видно вокруг.
Самое важное - использовать все пять чувств. Видеть свет, слышать птичьи трели и взмахи крыльев, вдыхать запахи леса, во время каждого вдоха вкушать свежий воздух и через прикосновения ощущать энергию деревьев. Ляг на землю и позволь соединиться всем чувствам. Расслабься и впусти в себя лес.
Влияние свежего воздуха на здоровье
Свежий воздух и прогулки на природе оказывают существенное влияние на физические и умственные способности человека. Это улучшает работу мозга и производительность труда. Снижает кровяное давление, стресс, улучшает иммунную систему, заставляет организм вырабатывать гормоны, способствующие хорошему сну, а также улучшает настроение. Долгие прогулки на свежем воздухе улучшают умственные и мыслительные способности, в результате чего мозг начинает функционировать намного быстрее. Прогулки на воздухе тем более необходимы особенно сейчас, когда в основном все работают из дома, где преимущественно сухой воздух, чтобы не снижалась продуктивность труда.
В свою очередь, деревья выделяют в воздух биологически активные вещества, или фитонциды. Эти частички могут взять на себя часть ответственности за снижение кровяного давления, производство натуральных антител, снижение стресса и улучшение общей иммунной системы.
Проведенное в этом году компанией Latvijas Valsts meži исследование также свидетельствует, что в лесу и на свежем воздухе жители в среднем находятся от 1,5 до 2 часов. Это именно столько, сколько необходимо, чтобы ощутить подаренную лесом релаксацию.
Как одеваться для лесных ванн?
Перед каждым лесным купанием важно оценить погодные условия, чтобы подобрать наиболее подходящую для прогулки одежду. Зимой более практичны будут куртки, не только теплые, но и водонепроницаемые, чтобы можно было защититься от неожиданного дождя или снега, изготовленные, например, из материала G-100 Original Eco. Под куртку рекомендуется надеть джемпер, в состав которого входит шерсть, поскольку это универсальный материал - он способен как охлаждать, так и согревать тело, когда это необходимо. На ноги советуем надеть обувь, изготовленную из прочного материала и с рифленой подошвой, чтобы уменьшить риск поскользнуться.