Посреди ночи получила звонок и ушла. В Риге уже месяц не могут найти 19-летнюю девушку

Прошло уже четыре недели с тех пор, как Сармите в последний раз видела свою дочь. 19-летняя Вия Ренате Козловска покинула свою квартиру в Кенгарагсе в час ночи.

Девушка была одета в темно-синюю куртку, ботильоны из лакированной кожи, синие джинсы и светло-коричневый свитер. Она объявлена в розыск, но полиция до сих пор не выяснила ее местонахождение.

В голове у матери только плохие сценарии того, что могло произойти с дочерью. Соседке Айне Вия очень нравится. Девушка - милая и вежливая, говорит пенсионерка, сочувствующая страданиям Сармите.

Пенсионерка не понимает, почему розыск тянется так долго. Некоторые важные факты о ночи 3 января уже известны.

Девушка получила звонок в 1:30 ночи, надела одежду, взяла ключи, телефон и вышла. Соседка Айна допускает, что звонил некий известный ей человек, и указывает, что в ту ночь у дома был замечен автомобиль, сообщает передача. 1

Встревожены и другие соседи. К ним приходила полиция и показывала фотографию девушки, однако пара со второй этажа лишь нервозно пожала плечами и помочь стражам порядка не смогла.

"Я думаю, это выглядит плохо. Честно скажу, это плохо", - говорит соседка Ирена. "О чем здесь можно судить. Ни о чем хорошем здесь судить нельзя. Если так давно не появлялась", - добавил ее друг Юрис.

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