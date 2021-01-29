Фильм Навального о "дворце Путина" набрал 100 млн просмотров. Как и где его смотрят

Навальный сейчас является не просто политиком, он сам по себе - медиа, полагает Шуманов: "И его медиа достаточно эффективны и, как мне кажется, работают как канал коммуникации". В результате такие расследования вызывают резонанс.

"Если говорить об аккумуляции протестного потенциала, который в обществе все-таки чувствовался, но при этом, что называется, его потрогать было нельзя, то фильм, наверное, является такой точкой сборки. Не только фолловеров Навального, но в принципе людей, которые устали и высказались против власти и коррупции. И это, конечно же, один из значимых эффектов", - говорит Шуманов.

Что это значит для оппозиции?

EPA

Политолог Глеб Павловский не видит прямой связи между числом просмотров фильма "Дворец для Путина" и числом участников митингов в поддержку Навального.

"Единственное, что это (популярность фильма) дает - это рост узнаваемости Навального, но узнаваемость не означает готовность действовать вместе с ним, не означает даже согласия с его позицией. Аудитория фильма не является электоратом, особенно это важно понимать в наше время социальных сетей.

Человек, сидя в кресле, смотрит фильм. Ему даже в голову не приходит, что он должен выйти (на протест) в слякоть под полицейские дубинки.

То, что вышло больше [людей, чем обычно], я думаю, это связано в основном с фактором самого Навального, чем с фильмом. Возвращение Навального - это, действительно, такой сильный сигнал. Люди ценят политиков, которые ради них рискуют, а сегодня это, я думаю, обязательное свойство политика: если политик не рискует, то он не привлекает внимание", - рассказал он.

Что в фильме?

В двухчасовом фильме рассказывается о роскошном дворце на черноморском побережье, который, как утверждает Навальный, принадлежит президенту Владимиру Путину и финансируется людьми из его окружения. Навальный называет дворец самым большим частным жилым домом в России.

По данным Фонда борьбы с коррупцией, этот дворец "оберегают сотни, даже тысячи человек - от неизвестных охранников, садовников и строителей до самых богатых и знаменитых людей в России". Работающим там запрещено приносить с собой мобильные телефоны с камерой, а приезжающие машины досматривают на нескольких КПП, с помощью зеркал и ямы с видеокамерами, обыскивают багажники и бардачки, говорится в расследовании Навального.

Площадь самого дворцового комплекса составляет 68 га, дворца - 17 691 квадратных метров. Семь тысяч га земли вокруг дворца находится в ведомстве ФСБ и является закрытой территорией.