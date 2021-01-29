Эстония обещала вакцинировать всех зарубежных дипломатов, но россиянин успел вне очереди

В вакцинации иностранного дипломата самой по себе нет ничего противозаконного. "14 января 2021 года МИД Эстонии разослал англоязычный циркуляр с нотой, которым мы известили аккредитованных в Эстонии дипломатов о том, что Эстония решила позволить находящимся здесь дипломатам и членам их семей старше 16 лет вакцинироваться на месте", - объяснила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Кристина Отс.

То есть, Юрия Грибкова привили на законных основаниях, если бы не одно но: "В ноте также указано, что учитывается действующий в Эстонии план вакцинации, который предусматривает прежде всего вакцинацию работников здравоохранения, работников по уходу, людей старше 70 лет и еще некоторых групп риска. После этого вакцинируются работники передовой и поставщики жизненно важных услуг".

Таким образом, дипломаты всех стран, работающие в Эстонии, могли получить свою вакцину вместе с остальным населением страны, а это, как указано и в ноте, начнется только после того, как вакцины будет поставлено достаточно много. Когда? Этот вопрос и детали неизвестны и открыты пока и для обычных жителей страны, и для дипломатов.

Между тем, в МИДе отметили:

"Эстония приняла принципиальное решение позволить вакцинацию всем постоянно находящимся в стране людям, вне зависимости от их гражданства,

поскольку вирус не спрашивает ни о гражданской принадлежности, ни о занимаемой должности и заражает вне зависимости от цвета паспорта и наличия медицинской страховки. Дипломаты тоже являются постоянно проживающими в Эстонии людьми, которые в случае заражения становятся опасными и нуждаются в такой же медицинской помощи на территории страны".

Отс еще раз отметила, что никаких уточнений по поводу времени вакцинации в ноте не было:

"Было подчеркнуто, что мы следуем действующему в Эстонии плану вакцинации".